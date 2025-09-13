Dany Ramos, el actor que trabaja para Marvel, este sábado en Zaragoza: "Ser especialista es lo más parecido a ser un superhéroe"

Cuando era joven, a Dany Ramos (Las Palmas, 1992) le gustaban los superhéroes: «Mi preferido era Spiderman y tengo la araña tatuada, me da motivación». Asistía a eventos parecidos al Ultimate Manga de Zaragoza, en los que participaba como 'cosplayer' hasta que un día descubrió que ser actor especialista era «lo más parecido a ser un superhéroe».

La mentalidad del actor canario le ha llevado a lo más alto profesionalmente: «Cualquiera que quiera a muerte va a poder conseguirlo». Cree firmemente que es un ejemplo de que quien quiere puede y se emociona cuando piensa en lo que ha logrado desde su Canarias natal: «Si eres de la islas parece más difícil llegar, estamos apartados».

«En Gran Canaria no había centros de formación», indica Ramos que se formó de manera autodidacta, aunque «con doce o trece años yo ya era un terremoto haciendo acrobacias y 'parkour'». Esa inquietud le hizo formarse en artes marciales y gimnasia deportiva para aprender a realizar correctamente las piruetas. «Luego, con el grupo de amigos practicaba a hacer peleas en cámara o grabábamos cortometrajes», recuerda Dany Ramos. Así fue perfeccionando sus habilidades hasta que en 2014 el rodaje de 'Rec 4: Apocalipsis' de Jaume Balagueró llegó al Puerto de la Luz, en su isla, y tuvo la oportunidad de entrar en su primer largometraje y «hasta el día de hoy».

"Cuando luché con Blade, nadie lo sabe, pero la pelea se rodó en un exterior de Londres y había cinco grados bajo cero" Dany Ramos — Actor especialista

El día de hoy es el de un actor consolidado en los proyectos de la franquicia Marvel y que ha podido tener incluso su propio personaje en una superproducción estadounidense, el Sapo en 'Deadpool y Lobezno' (2024). Este personaje le permitió vivir un momento único con uno de los personajes favoritos del cine de superhéroes: «Me tenía que pelear contra el mítico Blade de Wesley Snipes, para mí es un momento único que no se va a repetir». Disfruta con su profesión y siente que sigue «siendo el niño de hace 15 años», pero afirma Ramos que cuando está en el rodaje «te emocionas, pero tienes que ser profesional».

No siempre es fácil serlo. «Cuando luché con Blade, nadie lo sabe, pero la pelea se rodó en un exterior de Londres y había cinco grados bajo cero». Wesley Snipes, Huhg Jackman, Ryan Reynols, Brie Larson –The Marvels (2023)- o Denzel Washington –The equalizer 3 (2023)-, entre otros, es la nómina de grandes actores y actrices con quienes ha compartido 'set' de rodaje y para los que ha preparado las escenas de acción, ya que Dany Ramos no solo hace de doble: «Me encargo con el equipo de especialistas de crear las escenas de acción. Preparamos todas las peleas, los trucos de cable, las explosiones...».

Ahora, acaba de volver de Los Ángeles, donde cada rodaje le lleva entre seis y nueve meses, y aunque «todavía no puedo decir nada», Ramos confiesa que es una grabación de Marvel la que ha terminado hace apenas dos semanas. También adelanta que en 2026 le espera otro proyecto de Marvel. De hecho, la primera vez que recibió la llamada para cruzar el Atlántico fue para hacer la secuela de Capitana Marvel –'The Marvel' (2023)- y se sincera cuando habla de cómo recibió esa primera llamada para trabajar en la meca del cine: «Para mí fue el sueño de todo el mundo, ir a Los Ángeles, y fue una experiencia increíble».

Dany Ramos va a seguir ofreciendo los mejores efectos en pantalla «hasta que se me partan las piernas», porque sabe que «un especialista tiene una corta vida profesional», pero él piensa que está en su mejor momento y todavía le quedan por lo menos «10 años y después quizás me cambie a la actuación», lo que sabe seguro es que «100% será algo relacionado con el cine».

Este fin de semana participará como protagonista en el escenario, y también como aficionado, del III Ultimate Manga de Zaragoza: “Siempre he ido a eventos como ‘cosplayer’ y estaré todo el fin de semana por aquí”. De hecho, Ramos confiesa que “aún hoy cada vez que tengo tiempo sigo haciendo ‘cosplay’”. Por eso invita a los aficionados al manga a participar del programa repleto de actividades que ha preparado el salón de viernes a domingo. Ramos será entrevistado este sábado a las 18.30 horas en el marco del festival, en la sala Multiusos del Auditorio.