La jornada Huescómic invita a imaginar la Huesca del futuro

La imaginación y el idealismo de La Ciudad de las Niñas y los Niños y la maestría sobre el papel de ilustradores aragoneses han convertido en trazos y colores la Huesca ideal del futuro en las primeras horas de la decimotercera edición de Huescómic, la jornada dedicada a las viñetas organizada por el Ayuntamiento de Huesca en colaboración con Viñetario.

Hasta las 21.00 horas, el Centro Cultural Manuel Benito Moliner se convierte en epicentro del cómic con un programa que confirma la edición más ambiciosa hasta la fecha y que desde primera hora de este sábado ha recibido a cientos de aficionados y curiosos en una mañana en la que el cielo nublado ha respetado.

"Sobre todo, ha sido un éxito la exposición en la Ciudad Ideal", ha apuntado el coordinador de Huescómic, Óscar Senar. El proyecto conjunto de la Ciudad de las niñas y los Niños y los dibujantes profesionales aragoneses ha dado como resultado una exposición en la que se invita a imaginar la Huesca del futuro: "Una Huesca más sostenible, más verde, más amigable con las personas e incluso con las mascotas y esa colaboración entre niños y dibujantes la verdad es que ha traído un montón de público", ha destacado.

Siete autores invitados (Irene Márquez, Mamen Moreu, David Sancho, Alba Cardona, Joan C., Sara Soler y Josemi Online) se dan cita junto a otros nombres destacados como Aroha Travé, Rosa Codina, David López, Álvaro Ortiz, José Antonio Bernal o Javier Marquina.

El humor, uno de los pilares de Huescómic, protagonizará esta tarde la charla conjunta de Irene Márquez y Mamen Moreu, colaboradoras de 'El Jueves'. Márquez ha presentado su recopilatorio 'La muerte' (de Irene Márquez) (Autsaider Cómics), mientras que Moreu ha compartido su recién publicado 'Dolores y Lolo'. Fin de fiesta (Astiberri).

La vertiente social del cómic ha llegado de la mano de los autores de manga Alba Cardona y Joan C., que han reflexionado sobre discapacidad y superación a través de sus obras La leyenda de Hakutaku (ECC) y Okaasan (Norma).

Por su parte, el joven aragonés David Sancho, ganador del XVII Premio Internacional de Novela Gráfica Fnac-Salamandra Graphic por Barbecho, ha conversado con la historiadora Sescún Marías sobre despoblación y memoria en el medio rural.

El cierre de la jornada lo protagoniza Josemi Online, creador aragonés, con una proyección de las animaciones que adaptan sus exitosas tiras publicadas en Instagram. Además, durante todo el día el público puede disfrutar de firmas de autores en el espacio expositivo, con la presencia de David López, Aroha Travé, Álvaro Ortiz, José Antonio Bernal, Rosa Codina, Javier Marquina y Bernardo Vergara, autor del cartel de este año.

La programación contó también con un prólogo este viernes en la Biblioteca Ramón J. Sender. Allí, la dibujante Sara Soler inauguró la exposición Autoras de Cómic contra la IA Generativa y protagonizó la charla ¿Puede la IA generativa acabar con el cómic?, que abrió el debate sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la creación artística. Como cada año, Huescómic ofrece un cómic conmemorativo gratuito hasta agotar existencias.

El dibujante Chema Cebolla ha sido de nuevo el encargado de firmarlo, en esta ocasión transformando al científico Miguel Servet en un detective de pájaros. La obra, además, puede visitarse como exposición en el Manuel Benito Moliner.

Durante la mañana también se ha inaugurado 'Mission 1: Take Off', que presenta el universo artístico creado por Karalang Fatty y Fabrice Ilboudo.

Con una programación diversa y abierta al público de todas las edades, Huescómic 2025 reafirma a Huesca como un referente del cómic en Aragón y en el conjunto del panorama nacional.