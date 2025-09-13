Zaragoza acoge la decimotercera edición de la Feria del Libro Aragonés

La Feria del Libro Aragonés, que organiza la asociación cultural Rebellar, está celebrando este sábado su decimotercera edición en el Andador 20 de diciembre del barrio de La Almozara de Zaragoza. Presentaciones de libros, stands de editoriales y atracciones infantiles componen este año la jugosa oferta de una feria que reivindica cada año su lugar como notable muestra de la literatura en Aragón, tanto en castellano como en aragonés.

La feria ha comenzado a las diez de la mañana y a las 10.45 se ha celebrado la inauguración oficial. Poco después, a las 11.00 horas, ha tenido lugar la primera presentación: 'Tronus, la guardia de los sueños', novela del zaragozano Carlos G. Esteban.

Después se han presentado, entre otros, 'Espurnas de cadiera y fogaril', un libro de relatos escrito por el expolítico oscense Bizén Fuster, así como 'Fuellas d’Abisinia', del filólogo taustano y presidente del Consello d’a Fabla Aragonesa, Chusé Inazio Nabarro, también escrito en aragonés.

El escritor zaragozano José Ignacio Escudero ha hablado de su primera novela, 'Escúpele al pantano', que aborda la cruel inundación del pueblo de Mediano, en el Sobrarbe, en abril de 1969, mientras que la actividad literaria se ha reanudado a las 17.00 horas con la presentación de 'Laderas del tiempo', una antología poética del zaragozano Fran Picón.

El filólogo Antonio Eito y el sociólogo Alejandro Pardos presentarán a las 18.00 horas 'Charrando aragonés, la lengua aragonesa en su zona de uso predominante'. Se trata de un estudio sociológico sobre el uso del aragonés en las últimas décadas.

A continuación, las escritoras Cris Bernadó y Adela Rubio darán a conocer el libro 'Palabra de reina y otras voces dictadas al viento'. Se trata de una colección de relatos medievales desde una perspectiva femenina.

El historiador Antonio Peiró hablará, a las 19.00 horas, de 'Joaquín Ascaso: el anarquista que presidió un gobierno'. El ensayo se acerca a la figura del que fuera presidente del Consejo de Aragón durante los primeros meses de la guerra civil. La clausura de la feria tendrá lugar a las 20.30 horas.