Bunbury arrasa en Madrid con su Huracán Ambulante una semana antes de aterrizar en Zaragoza

Bunbury y su Huracán Ambulante arrasaron este sábado el Movistar Arena de Madrid en un concierto con las entradas agotadas desde hace tiempo. Más de dos horas de actuación que comenzó con 'El club de los imposibles' y en la que sonaron temas como 'De mayor', 'El extranjero' o 'Sólo si me perdonas'. También presentó algunas de las canciones de su nuevo disco ('Cuentas pendientes') como por ejemplo 'Las chingadas ganas de llorar' o 'Te puedes a todo acostumbrar'.

Así, apenas queda una semana para que Bunbury vuelva a ofrecer en Zaragoza un nuevo concierto dentro de la gira en la que se ha reencontrado con El Huracán Ambulante y que ya tenido su primer periplo por tierras americanas. Una etapa que no ha estado exenta de alguna polémica como cuando Bunbury lanzó un duro alegato contra el uso de los móviles en sus conciertos. De hecho, llegó a interrumpir uno de ellos por ese motivo.

A nadie se le escapa que el de Zaragoza será uno de los conciertos más emotivos de la gira (de hecho, el público aragonés agotó las entradas para la cita en el pabellón Príncipe Felipe del próximo día 20 en apenas unos días) y Enrique Bunbury seguro que se está preparando de una manera especial para el evento.

Así lo confirmó hace unos días a través de sus redes sociales donde hizo referencia al último tramo de la gira: "En nada estamos de vuelta con los últimos 'shows' del Huracán Ambulante Tour. Volvemos a España para verles a todos en Madrid, Barcelona y Zaragoza. Y cerraremos en el Estadio Ferro en Buenos Aires. Muchas ganas de reencontrarnos nuevamente. Estos 'shows' con el Huracán Ambulante están siendo gloriosos y vamos a darlo todo en los cuatro conciertos que nos quedan. Les esperamos a todos! No nos fallen!".