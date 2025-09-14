Una gran y nada indiferente Ana Belén emociona a su público en el Auditorio de Zaragoza

La sala Mozart del Auditorio de Zaragoza se ha llenado este domingo hasta la bandera para escuchar a la incombustible Ana Belén. Hacía ya seis años que la artista madrileña no actuaba en la capital aragonesa; y se ha notado, porque todas las plateas (hasta las más superiores) se han abarrotado de fieles seguidores de la polifacética artista (y eso que las entradas costaban entre 50 y 85 euros). El público bien entrado en edad ha ganado por goleada en un concierto en el que la madrileña ha presentado su último disco de estudio: Vengo con los ojos nuevos, publicado el pasado junio en todas las plataformas.

El público ha abrazado aún con más ganas a la artista después de que el pasado 21 de junio se viera obligada a suspender su concierto en Zaragoza debido a «una laringitis aguda con afonía». La actuación fue reprogramada ese mismo día y sus seguidores aún han respondido con más intensidad a su llamada.

Ana Belén se ha presentado en la sala Mozart con una gran banda (dos guitarras, bajo, teclado, saxo y batería) dirigida por su hijo, David San José, productor también del nuevo álbum. Ha abierto el concierto con Solo le pido a Dios, demostrando que a sus 74 años (y sobrada de voz) nada le produce indiferencia. En cuanto ha acabado la canción, el público le ha dedicado una ovación de más de un minuto que ha emocionado a la artista. «Aquí estamos unos meses después de lo previsto, gracias por venir. Uf, me he emocionado, sí que empezamos bien...», ha dicho Y el público ha vuelto a romper en aplausos.

Ana Belén, emocionada este domingo tras recibir la ovación de la sala Mozart. / Jaime Galindo.

Ha continuado con la también emblemática Yo también nací en el 53 y luego con Que no hablen en mi nombre, de su último disco (del que ha interpretado varias canciones). Por cierto, antes de cantar este tema se ha acordado del pueblo palestino y el público ha lanzado un fuerte aplauso al cielo de la Mozart en memoria «del millón de mujeres y niñas que se enfrentan en Gaza a hambruna masiva, violencia y abuso», ha recordado la madrileña.

Como no podía ser de otra manera, las más aplaudidas y coreadas han sido esas canciones que ya forman parte de la banda sonora de toda una generación. Contamíname, LíaAgapimúDesde mi libertad, o El hombre del piano (ese cover de Billy Joel que Ana Belén hizo suyo hace ya más de 40 años) han hecho las delicias de los presentes.

La artista madrileña también ha tenido tiempo de lanzar un guiño a Aragón al interpretar Bachátame, un tema compuesto por el actor y cantante zaragozano Jorge Usón y que el pasado diciembre se coló en millones de hogares cuando Ana Belén lo bailó en su visita al programa La Revuelta con David Broncano.

La sala Mozart del Auditorio de Zaragoza se ha llenado hasta la bandera para escuchar a la polifacética artista. / Jaime Galindo.

Para la traca final, la madrileña había reservado dos de las más conocidas: La puerta de Alcalá(coreada por buena parte del público) y su particular Balancê, que por un momento ha llevado a la sala Mozart hasta el mismo Brasil y ha hecho que sus fieles seguidores salieran de ahí más contentos que unas pascuas.

Con más de 30 discos a sus espaldas y un gran reconocimiento nacional e internacional, la madrileña ha demostrado en la Mozart por qué es una de las artistas vivas más importantes del país (también ha triunfado sobradamente en el cine y el teatro). Y todo eso se está constatando en la gira que comenzó el pasado abril, con muchos carteles de entradas agotadas. Su nuevo tour, titulado Más d’Ana, le va a llevar a 30 ciudades de todo el país hasta el 23 de diciembre, donde cerrará la gira con un concierto en el Movistar Arena de Madrid.