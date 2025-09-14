La magia de Travis Birds y el saber hacer de La Bien Querida despiden por todo lo alto el Sonna Huesca

Tras más de dos meses recorriendo algunos de los paisajes más espectaculares y menos conocidos de las diez comarcas altoaragonesas, la sexta edición del Festival Sonidos en la Naturaleza, Sonna Huesca 2025, que organiza la Diputación Provincial de Huesca, bajó este sábado 13 de septiembre el telón con dos de las voces femeninas que han marcado la última década en la música española: la de la madrileña Travis Birds, que abrió el concierto, y la de la bilbaína Ana Fernández-Villaverde, conocida en el mundo artístico como La Bien Querida.

Cerca de mil personas asistieron al último de los 27 espectáculos que ha programado el Sonna Huesca en su sexta edición. Familias enteras, grupos de amigos, parejas de todas las edades y melómanos habituales de la programación cultural del Alto Aragón acudieron a la cita que ponía fin al VI Festival Sonidos en Naturaleza. A pesar de estar concebida como un final de gran formato, la clausura en la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes de Sariñena también participa de esa atmósfera del Sonna Huesca, de diálogo entre la cultura, el arte y el paisaje. Y este sábado lo volvió a demostrar.

Travis Birds presentó un repertorio muy equilibrado. Comenzó con un repaso a su nuevo trabajo, Perro deseo, y se sucedieron temas como A veces sueño, Cada minuto, Peligro, Cuando Satán vino a verme o Grillos. Pero la interpretación de Coyotes, la canción que la encumbró hace algunos años, dio paso a su repertorio de siempre con canciones conocidas y coreadas por sus fieles. Coyotes (sobre todo Coyotes) y Contigo, fueron las más coreadas, pero Travis se dejó para el bis, Eduardo y Telma y Louise, para conseguir un final en todo lo alto: tanto en lo musical, como en lo femenino.

La Bien Querida, en su concierto del Sonna. / dph

Por su parte, y con una presencia casi litúrgica, La Bien Querida se adueñó del monumental recinto poco después con un ejercicio de autenticidad musical. El repertorio viajó desde los himnos de su primer disco, Romancero (2009), hasta los temas de su más reciente trabajo, LBQ, publicado en 2024.

El concierto de Ana Fernández fue como un relato sentimental que hablaba del amor, de su llegada y su partida, y de los estados de ánimo que acompañan ese tránsito.

El viernes, el bosnio Goran Bregovic ya se había encargado de empezar a despedir un festival que en solo seis años se ha convertido en una referencia en la provincia de Huesca.