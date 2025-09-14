El Ultimate Manga de Zaragoza cierra con éxito su tercera edición y ya mira a 2026

El Ultimate Manga sigue consolidando su propuesta en la sala Multiusos. Con solo tres ediciones a sus espaldas, el festival se ha convertido en una cita ineludible para los amantes del anime, el manga y la cultura asiática en general. Y no solo para los aficionados zaragozanos, porque el salón también ha atraído durante los últimos tres días a visitantes de fuera de la ciudad. «Ha venido gente de Teruel, Huesca, Tudela y de La Rioja. La verdad es que ha sido un exitazo sin paliativos y estamos más que satisfechos», ha subrayado este domingo el director e impulsor principal del Ultimate Manga, Daniel Viñuales, que ha estimado que el festival ha congregado durante las tres jornadas a más de 7.000 personas (frente a las 5.000 del año pasado).

El Ultimate Manga, que ha cerrado sus puertas este domingo a las 19.00 horas, ha contado en esta edición con 93 expositores (13 más que el año pasado) y bastantes de ellos habían llegado de Madrid, Barcelona, Canarias, País Vasco, Navarra o Sevilla, lo que confirma el tirón que ha adquirido el salón en solo tres años.

«Muchos expositores nos han dicho que repetirán el año que viene, lo que nos da mucha confianza y nos hace pensar que lo estamos haciendo bien», ha indicado Viñuales, que también ha aprovechado esta tercera edición para «seguir cogiendo ideas y sugerencias de los visitantes».

El festival había organizado este año un gran número de actividades paralelas (torneos de videojuegos, exhibiciones de artes marciales, competiciones de k-pop, concursos de cosplay, talleres de pintura...) y todas ellas han sido un éxito de participación. «Lo bueno también es que ha venido gente de todas las edades. Parece que al llevar el apellido manga es solo para los más jóvenes, pero hemos tenido mucha familia y hasta personas mayores. Esta mañana una mujer de más de 70 años se ha hecho un tatuaje», ha subrayado Viñuales.