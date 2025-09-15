Alejandro Amenábar visita Zaragoza: ¿cómo conseguir las entradas?

El cineasta Alejandro Amenábar, que acaba de estrenar la película 'El cautivo', centrada en Miguel de Cervantes y que tanta expectación (y polémica) ha levantado, visita Zaragoza esta semana para presentar el filme y protagonizar un coloquio con el público moderado por el crítico Carlos Gurpegui.

La película se sitúa en el año 1575. El joven soldado Miguel de Cervantes es capturado en alta mar por corsarios árabes y llevado a Argel como rehén. Consciente de que allí le espera una cruel muerte si su familia no paga pronto su rescate, Miguel encontrará refugio en su pasión por contar historias. Sus fascinantes relatos devuelven la esperanza a sus compañeros de prisión y acaban por llamar la atención de Hasán, el misterioso y temido Bajá de Argel, con el que comienza a desarrollar una extraña afinidad. Mientras los conflictos crecen entre sus compañeros, Miguel, llevado por su inquebrantable optimismo, comenzará a idear un arriesgado plan de fuga.

"Yo lo que quería era encontrar a la persona, imaginar cómo pudo haber sido Cervantes como ser humano. En ese momento el proyecto adquirió otro cariz, porque ya no tuve que sumergirme tanto en el ‘Quijote’, sino en él. Me pasó igual cuando hice ‘Mientras dure la guerra’. Sobre la guerra civil se nos enseña, por lo menos a mí, que soy de la generación del 72, lo justito. Esta película me ha vuelto a ofrecer la oportunidad de aprender cosas que no sabía", explica el propio Amenábar, que prosigue: "Hemos testado la película con público real y la reacción de gente de diferentes edades y sensibilidades ha sido realmente buena. El público va a poder conectar con lo que le está pasando a Miguel de Cervantes y completa su intimidad, porque él no dice exactamente lo que siente, eso lo tiene que deducir cada espectador".

Cómo conseguir las entradas

La sesión se celebrará el jueves, 18 de septiembre, a partir de las 19.00 horas en la sala 4 de los cines Palafox de Zaragoza, la más grande de la comunidad con capacidad para 1.000 personas que se espera se llene para recibir a Amenábar.

Las entradas para la sesión ya están disponibles a través de la página web de los propios Cines Palafox.