La descentralización y el patrimonio, claves del nuevo curso cultural de la Universidad de Zaragoza

La Universidad de Zaragoza ha presentado en el Paraninfo de la universidad el programa cultural para este curso 2025-26. El acto ha estado presentado por Eliseo Serrano Martín, vicerrector de Cultura y Patrimonio; el director del Área de Cultura, Alberto Castán Chocarro; María García Soria, técnica de Exposiciones y Patrimonio, y el director del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza, José Ignacio Canudo Sanagustín.

Serrano ha destacado que “lo más novedoso será la acción sobre el patrimonio”, además del compromiso con los valores de la institución por lo que la acción cultural pretende ser “amplia, abierta y comprometida” con el objetivo de dimensionar el espíritu y el pensamiento crítico. “Investigar, conservar y restaurar van a ser los verbos clave de esta gestión”, ha definido Serrano.

Cuatro grandes ejes

Las líneas clave de actuación de las actividades culturales se van a centrar en cuatro ejes: el Paraninfo como centro de la cultura universitaria; la descentralización de la exhibición y la producción cultural en Zaragoza, Huesca y Teruel, para lo que se crea el Secretariado de Acción Cultural Intercampus, dirigido por José Prieto; participación e implicación de la comunidad universitaria en la producción y en las actividades; y, por último, uno de los grandes retos del rectorado de Rosa Bolea, la gestión estratégica del patrimonio de la Universidad de Zaragoza, cuyo objetivo es la creación de un catálogo y reglamento de éste.

María García ha destacado que “por fin, la palabra patrimonio está dentro de nuestro nombre como vicerrectorado”, en referencia a la actual denominación del vicerrectorado después de la división del anterior Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social en los vicerrectorados de Cultura y Patrimonio, y el de Comunidad Universitaria. Esta separación permite una mejora en la labor de gestión de los bienes de la universidad para su conservación.

Además de esta faceta que aúna la memoria, la tradición y el arte, Alberto Castán ha subrayado que: “Nos interesa el público joven, el más difícil de atraer”. También ha recordado que los principios de la Universidad de Zaragoza están unidos a los valores democráticos y los derechos humanos, por lo que cada exposición supone un “compromiso social”.

Novedades para todos los públicos

La programación recoge actividades cinematográficas, musicales, expositivas, literarias y de conferencias. Entre otras, dentro de las novedades se presenta el ciclo ‘Lugares de memoria’ -ofrecerá una serie de documentales de interés cultural, social e histórico-, una nueva colaboración el Festival Internacional de Cine La Mirada Tabú –se crea el Premio Joven Universidad de Zaragoza dentro del palmarés-, se celebrará el centenario del nacimiento del cineasta zaragozano Eduardo Ducay y se ponen en marcha dos nuevos ciclos de música como son ‘Canción de autor en el patio’ y ‘jóvenes intérpretes’.

A estas nuevas acciones se unen otras ya consolidadas como el ciclo de cine ‘La buena estrella’, que este curso celebra su trigésimo aniversario, ‘Los lunes del aula de cine’ y los ciclos temáticos, un nuevo certamen internacional ‘Videominuto’, volverá la Muestra de Teatro Universitario, los martes tendrán otra vez una cita con los profesores eméritos en el Aula Magna del Paraninfo, las conversaciones de ‘Tiempo de las mujeres’ renuevan su compromiso por mostrar a mujeres sobresalientes de la sociedad española y, en el ámbito literario, Eva Cosculluela coordinará nuevamente el Club de lectura feminista y el ciclo ‘La buena letra’.

X Aniversario del Museo de Ciencias y otras exposiciones

Por otra parte, el programa expositivo se inicia ya el próximo jueves, 25 de septiembre, con ‘Pioneras ilustradas’, la segunda edición del proyecto que recupera los nombres y biografías de quince pioneras universitarias retratadas por sendas ilustradoras aragonesas. A lo largo del curso también mostrará ‘Teatro y pintura. Aragón y el ducado de Villahermosa’, en colaboración con el Museo de Zaragoza que permanece cerrado por las reformas y que mostrará aquí parte de sus fondos. También habrá ocasión para el compromiso con la paz, a partir de enero, con ‘Vida’ del fotoperiodista Gervasio Sánchez.

Muestra de cráneos de homínidos en la exposición permanente del Museo de Ciencias / CHUS MARCHADOR

Sin duda, uno de los espacios más visitados de la Universidad de Zaragoza y queridos por la ciudadanía, es el Museo de Ciencias. Este año celebra su décimo aniversario y para la ocasión realizará mejoras en su exposición permanente además de actividades para todos los públicos. Desde el martes 16 de septiembre, ya tiene en marcha una nueva edición de ‘Encuentros en el Museo’ que se inicia con el documental ‘El pueblo de los melones’, sobre el proceso de recuperación la especie autóctona de melones de Torres de Berrellén. José Ignacio Canudo ha destacado que el trabajo del museo de divulgación e investigación “va a continuar”.

Continuidad y mejora son las claves de esta nueva programación cultural y de proyección social de la Universidad de Zaragoza que sigue manteniendo a Santiago Ramón y Cajal como “uno de los elementos de identidad de la Universidad de Zaragoza”, tal y como ha indicado Serrano, se va a renovar la parte digital de difusión del patrimonio con la creación de una nueva web y mejora de los portales de divulgativos, y se va a llevar a todos los campus esta profusa actividad.