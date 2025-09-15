La Feria de Teatro Huesca cumple 39 años siendo una de las más longevas en España

La Feria de Teatro y Danza de Huesca, que alcanza su 39 edición, es uno de los mercados de artes escénicas más longevos del país, centrado especialmente en la danza contemporánea y los nuevos lenguajes escénicos. La cita, que pretende ser un espacio de reflexión, diálogo y encuentro entre profesionales, ha sido presentada este lunes en Huesca de la mano de la concejala de Cultura del Ayuntamiento oscense, Sonia Latre; el diputado de Cultura de la Diputación Provincial de Huesca, Carlos Sampériz; la técnico de Cultura del consistorio, Pilar Barrio; y el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui.

Se trata de un evento que aúna los espectáculos, la formación, las reuniones y las actuaciones tanto para el público general, como para los profesionales del sector, y que sirve, en muchas ocasiones, para que estos gestores culturales cierren la programación de sus espacios para la próxima temporada.

Programación oficial

De este modo, ofrece una programación oficial de espectáculos nacionales e internacionales; encuentros entre profesionales; espacios de 'networking' profesional; y actividades de formación para quienes trabajan en artes escénicas, en la producción, la programación y gestión de obras, para que puedan actualizarse, aprender y relacionarse.

Presentación de la 39 edición de la Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca. / GOBIERNO DE ARAGÓN

La feria busca en cada edición la calidad artística y la innovación de las propuestas y valora los nuevos lenguajes escénicos que arriesguen y ofrezcan algo diferencial. Es una cita tradicional en el calendario cultural de la capital altoaragonesa, que refuerza la posición de Huesca como centro cultural relevante en las artes escénicas; favorece la difusión de la danza contemporánea y contribuye a dar visibilidad a los nuevos creadores.

Apuesta por el medio rural

El certamen comenzará este año el domingo 21 de septiembre con la programación de Sin Condiciones en distintos espacios de la localidad de Chimillas. Se han programado actuaciones durante todo el día en el pabellón, la oglesia de San Jorge, el exterior del ayuntamiento, el CRA Montearagón y la escuela infantil, el jardín de la residencia Vitalia Home y la pista polideportiva.

A partir de este día, del lunes 22 hasta el jueves 25 de septiembre, las actividades se realizarán en la capital oscense con la programación general. Se iniciarán en la mañana del lunes 22, si bien el acto inaugural de la feria tendrá lugar a las 19.30 horas en el Auditorio Carlos Saura del Palacio de Congresos, donde se entregará el premio Javier Brun y actuará la compañía de danza Laia Santanach, que pondrá en escena la obra ‘Jarana’.

El premio Javier Brun será este año para Angelita Cavero Ballarin. Natural de Roda de Isábena, ha desarrollado su vida profesional en Huesca; desde sus inicios como parte del equipo fundador del Centro de Cultura Popular hasta su jubilación este año como técnica de Cultura de la Comarca Hoya de Huesca, siendo una figura clave en la vida cultural oscense. Con este premio se desea reconocer su trabajo y esfuerzo para que el tejido cultural y artístico oscense se fortaleciese y desarrollara desde su misma base y para que la cultura llegase a todos los ciudadanos.