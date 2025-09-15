La narración oral vuelve a brillar en La Puebla de Alfindén
AlfinNarra se celebra desde este jueves al domingo en el municipio zaragozano con entrada gratuita
Con el objetivo de recuperar la magia del relato hablado con narradores locales y foráneos que compartirán cuentos y leyendas para público de todas las edades, se celebra esta semana (desde el jueves hasta el domingo), el Festival de Narración Oral de La Puebla de Alfindén, AlfinNarra.
El festival comenzará este jueves en la biblioteca con un taller de libros artísticos a cargo de Jaione para descubrir técnicas de creación con papel y dar una segunda vida a libros usados. Ya el viernes, tras una mañana con actividades en los colegios Albares y Reino de Aragón, en la escuela infantil Junquicos y en el instituto de La Puebla de Alfindén, por la tarde, habrá una sesión de narración del alumnado ganador del concurso de narración oral de la Asociación Alejandra Luna Florentín a las 19.00 horas y la representación de ‘Las palabras olvidadas’, de Zootropo Teatro a las 22.00 horas. Ambas actividades en el Centro Humanístico.
La programación del sábado y domingo
Ana Tiricuenteo pondrá en escena ‘Volando cuento’ el sábado a las 19.00 horas, tres horas antes de la actuación de Gorsy Edú, de Guinea Ecuatorial, que intervendrá en el festival con ‘El percusionista’. El festival concluirá el domingo también en el Centro Humanístico con ‘Cuentos viajeros’, de Elfo Teatro. Maletas mágicas de las que brotan historias pensadas para los más pequeños. Sesión familiar.
Todas las actividades del festival serán gratuitas, reafirmando su vocación de evento abierto y participativo para vecinos y visitantes. El festival se desarrolla en varios espacios municipales, con el Patio del Centro Humanístico (calle Barrio Nuevo, 37) como escenario principal.
Como antesala del festival, la Biblioteca Municipal está acogiendo la muestra ‘Libros artísticos’ de Jaione, una selección de piezas que dan nueva vida al libro como objeto creativo.
