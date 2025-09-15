La nueva edición de 'Jazz Teruel' rinde homenaje a las grandes mujeres pioneras de este género

'Jazz Teruel' continúa la línea de ofrecer al ciudadano un festival de jazz popular y bailable en la plaza de la Marquesa, convirtiendo el centro histórico durante tres días en un gran escenario abierto y vibrante para todos los público en el que se rendirá homenaje a las grandes mujeres pioneras de este género.

El concejal de cultura del Ayuntamiento de Teruel, Carlos Méndez, ha recalcado en la presentación de esta quinta edición de 'Jazz Teruel', que el escenario a la Plaza de la Marquesa ha sido todo un acierto y un éxito para acoger el festival en los últimos años.

Organizado por el Ayuntamiento de Teruel, este evento tendrá lugar el jueves, 18 de septiembre, en la plaza de la Marquesa a partir de las 20.00 horas, actuará Ellas y el Jazz, un sincero homenaje a las grandes mujeres que fueron pioneras del jazz. "Mujeres que, a pesar de su enorme talento, quedaron muchas veces relegadas a un segundo plano", ha comentado Méndez.

El viernes, 19 de septiembre, nuevamente en la plaza de la Marquesa y a las 22.30 horas, saltará al escenario, Lady & The Tramps, un grupo que interpreta piezas maestras entre la picante sutileza del blues más noctámbulo, el glamour 'hollywoodiense' y el puro arranque de furia swing. Se trata de una banda madrileña, referencia en la comunidad del swing, que ofrecerá un concierto vibrante con clásicos de los años 30, 40 y 50.

Presentarán en Teruel su nuevo trabajo discográfico, 'Seasons', que el concejal Méndez ha calificado como "una auténtica inmersión en la era dorada del Jazz".

Por último, el sábado, 20 de septiembre, a las 22.30 horas, Malavara representará, 'Fábulas del swing', una propuesta que combina música en directo con imágenes de archivo: dibujos animados, cine clásico, y conciertos históricos para crear una experiencia audiovisual única. Compartiendo escenario con 'Fábulas del swing' estará el grupo de bailes de Castellón, Swing I Au.

Interpretarán piezas que van desde la Pantera Rosa al Libro de la Selva pasando por Looney Tunes. "Son las bandas sonoras que todos llevamos en la memoria y que se llenarán de swing para invitarnos a cantar, bailar y emocionarnos", ha señalado Méndez.

Todos los espectáculos en el marco de Jazz Teruel son gratuitos.