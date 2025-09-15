¿Quién es el Padre Guilherme?

Nació con una enfermedad grave que a los médicos les hizo temer por su vida por lo que le bautizaron ya en el hospital a toda prisa anticipándose a lo que podría ser un triste final. 50 años después, el Padre Guilherme (que actúa en la plaza del Pilar el próximo3 de octubre en un festival provida organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza) tiene 1,6 millones de seguidores en Instagram y acaba de debutar este mismo verano en el Medusa Festival con una sesión techno de la que no se deshizo de su alzacuellos y, por su puesto, su indumentaria eclesiástica.

"A los pocos días de nacer, el médico dijo que me moría. Que no iba a sobrevivir a esa noche. Mi familia prefirió que pasase mis últimas horas en casa. Me bautizaron y nos fuimos todos del hospital. Me visitó mi familia, mis vecinos para darme el último adiós. Mi madre le dijo a Dios que, si salvaba a su hijo, se lo ofrecía a él", contó en una entrevista a El Periódico, del mismo grupo editorial, Prensa Ibérica, que este diario.

Este sacerdote portugués ha roto estereotipos al unir dos mundos aparentemente opuestos: la espiritualidad católica y la música electrónica, especialmente el techno. Su carisma, su singular forma de transmitir la fe y su inesperada faceta de DJ lo han convertido en un fenómeno mediático y viral.

Salto a la fama hace dos años

El Padre Guilherme saltó a la fama hace dos años, en 2023, cuando en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa protagonizó una sesión matinal en la que, combinando mensajes de fe y música electrónica, se ganó a la juventud católica congregada (más de un millón y medio de personas) haciéndose viral el vídeo y convirtiéndose en un fenómeno global.

Sobre su estilo en esa entrevista también se mostraba muy directo: "Empecé con el EDM (Electronic Dance Music). Pero a partir de la pandemia cambió todo. Hice muchas cosas por vídeo, por 'stream' en vivo. Y dije "voy a hacer lo que me dé la gana". Hice cosas de iglesia, pero también cosas de humor. Hacía un programa con unos amigos que se llamaba "Não é capaz" (No eres capaz) y consistía en hacer retos que la gente pedía. Por ejemplo, "No eres capaz de ir vestido de cura a la farmacia a comprar preservativos". O de comer insectos. Sólo te digo que uno de los que participaba acabó con un corazón tatuado (ríe)".

Y es que el sacerdote usa la música como vehículo para transmitir mensajes de fe, esperanza, tolerancia y contra la discriminación. Ha producido canciones propias, algunas de ellas inspiradas en encíclicas y textos papales. Algunas se titulan 'Infinite Light', 'Lift Up the Fallen' Y 'Non abbiate paura'.

Ordenado sacerdote a los 24 años, la música y la fe no son las únicas características que definen su vida ya que el Padre Guilherme está lleno de historias sorprendentes. De hecho tiene rango de teniente coronel en el Ejército de Portugal y ha servido como sacerdote militar en misiones en Afganistán (2010) y Kosovo (2012).

El Padre Guilherme no pretende ser un espectáculo mediático vacío: en entrevistas insiste en que su misión es hacer llegar un mensaje positivo allí donde la Iglesia pocas veces tiene cabida, como las pistas de baile o los festivales de música. Para él, el techno no es contradicción, sino un "camino alternativo hacia el encuentro, la esperanza y la fe".