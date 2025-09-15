El SoNna Huesca se consolida como el festival del verano del Alto Aragón

Tal y como ha indicado el diputado de cultura de la DPH, Carlos Sampériz: “El balance del SoNna Huesca 2025 no puede ser más satisfactorio, ya que todos y cada uno de los espacios los que se ha acudido se han llenado y además, el feed back de los espectadores que han podido acudir no puede ser más positivo”.

Ha recalcado Sampériz que “el SoNna Huesca es mucho más que un festival. Es un proyecto cultural de referencia que reivindica la provincia vertebrando nuestro territorio a través de la música y acercando la cultura a todos los rincones del Alto Aragón. El SoNna además consigue proyectar una imagen contemporánea de nuestra provincia en el panorama cultural nacional”.

El diputado responsable quiso “agradecer, como siempre digo, a los coordinadores del proyecto, a Begoña Puértolas y a Luis Calvo la magnífica labor que han realizado; sobre todo el cómo buscan, estudian y proponen espacios nuevos. Cómo van descubriendo esos espacios y cómo las propuestas artísticas encajan perfectamente en esas zonas de este riquísimo Alto Aragón. El trabajo de la Diputación Provincial de Huesca y la dedicación de los coordinadores hacen del SoNna Huesca un proyecto más que consolidado. Ahora vamos ya a por el SoNna Huesca 2026”, ha resumido Sampériz.

Nuevos escenarios y variedad musical

El festival ha descubierto en 2025 escenarios como la Borda Juan Ramón (Aísa), la ermita de los Dolores de Monflorite, la aldea de Puy de Cinca (Secastilla), el paseo del Sifón de Albelda, la ermita de San José de Fonz, la ermita de Santa Águeda de Berbegal, la iglesia de San Miguel de Linás de Broto, la plaza de Larrés (Sabiñánigo), la ermita de Santa Ana de Binaced o el arco de la iglesia de San Pedro de Santalecina (San Miguel de Cinca); todos ellos debutantes en el festival.

Por otra parte, la variedad musical ha sido la protagonista de una edición. En el plano nacional, los artistas participantes han venido de once comunidades autónomas distintas: Aragón (con Petisme, Emma, Rosín de Palo, Copiloto y El Mantel de Noa), Madrid (con María de la Flor y Travis Birds), Cataluña (con María Rodés, EIA, Alba Careta, Clara Peya, Gregotechno y Maruja Limón), Valencia (con Sandra Monfort), Murcia (con Maestro Espada), Galicia (con Caamaño y Ameixeiras), Euskadi (con Hutsun Txalaparta/Ortzi y La Bien Querida), Cantabria (con Casapalma), Castilla la Mancha (con Karmento), Baleares (con Marco Mezquida) y Castilla y León (con Dulzaro).

En la misma línea, la participación internacional ha sido especialmente relevante con artistas procedentes de Polonia (Glassduo), Bosnia Herzegovina (Goran Bregovic), Argentina (Calequi y las panteras), Japón (Maïah Barouh) o el Reino Unido (Sam Lee). Quizá uno de las actuaciones más sorprendentes de esta edición fue la de los polacos de Glassduo, que interpretaron con su arpa de cristal (la más grande del mundo) un variado programa de música clásica y contemporánea bajo la inmensa copa de la carrasca de Larredán, en el Pueyo de Santa Cruz.

El festival ha mantenido su espíritu de gratuidad con entradas a precios simbólicos entre uno y tres euros, excepto para algunas actuaciones como los dos conciertos de clausura en la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes de Sariñena.

El concierto de Travis Birds y La Bien Querida hizo el número 178 de los programados en la corta, pero intensa historia del Festival Sonidos en la Naturaleza, que organiza la Diputación Provincial de Huesca. A lo largo de las seis ediciones celebradas desde el año 2020, en plena pandemia, el certamen itinerante ha recorrido más de ochenta espacios distintos, si tenemos en cuenta que cada año, aproximadamente un tercio de las ubicaciones son nuevas en el festival.

Satisfacción general

“Creemos que han sido un acierto los espacios elegidos para debutar este año. Hemos descubierto lugares como Linás de Broto, la Borda Juan Ramón o la aldea de Puy de Cinca, por ejemplo. En cuanto al público, empezamos a tener un público muy fiel y también incorporamos nuevos espectadores que confían en las propuestas de artistas emergentes de calidad, pero no muy conocidos”, ha comentado la directora del festival, Begoña Puértolas.

Según las encuestas realizadas entre el público asistente, el 57% de los espectadores de la última edición ya habían estado antes en el festival, pero para el 43% era su primer concierto del SoNna Huesca. La media de edad del público del SoNna Huesca supera los 40 años, los nacidos en las décadas de 1970 y 1980 son una gran mayoría. En cuanto a las opiniones sobre el festival, un 76% de los encuestados valora al SoNna Huesca con la máxima puntuación.