Territorio Mudéjar convoca una nueva edición de sus estancias de investigación

Territorio Mudéjar, la red de municipios impulsada por la Diputación de Zaragoza para preservar y difundir el arte mudéjar de la provincia, convoca la sexta edición de sus estancias de investigación y proyectos Gonzalo M. Borrás Gualis para desarrollar propuestas innovadoras y sostenibles sobre el patrimonio cultural y natural que tengan un impacto directo en los 49 pueblos socios y favorezcan su visibilidad y conocimiento.

Los interesados pueden optar a tres estancias de investigación para proyectos y una residencia artística, las propuestas se pueden presentar hasta el 31 de octubre. Este año, como novedad, las becas se ofertan en alianza con otras entidades -como la parroquia de La Seo de Zaragoza y el Centro Integral de Desarrollo del Alabastro- y con proyectos internacionales -como el proyecto europeo ReliHE- vinculado al patrimonio religioso en áreas rurales. Esto enriquecerá el estudio sobre la gestión y conservación de los recursos patrimoniales mudéjares y amplificará su repercusión en el territorio.

En concreto, las tres estancias de investigación de Territorio Mudéjar para proyectos tendrán una cuantía máxima de 7.500 euros cada una. Tal y como ha destacado la diputada delegada de Cultura de la Diputación de Zaragoza, Charo Lázaro, estas estancias se realizan en torno a proyectos y residencias artísticas para “estudiar, visibilizar y hacer proyectos reales a través del patrimonio de nuestro medio rural”. El objetivo, ha explicado Lázaro, es desarrollar propuestas “innovadoras y sostenibles sobre el patrimonio cultural y natural que tengan un impacto directo en los 49 pueblos socios de Territorio Mudéjar y favorezcan su visibilidad y su conocimiento”.

Las propuestas deberán incluir una estancia física en una o varias localidades socias, demostrar impacto directo en al menos tres de ellas y dar evidencias de influencia de este impacto al resto del territorio. “Buscan atraer redes de profesionales que trabajen directamente desde los lugares, desde una experiencia vital en los pueblos de Territorio Mudéjar y que no se queden en un plano teórico”, ha resaltado la directora de la asociación de Territorio Mudéjar, Victoria Trasobares.

Las modalidades a las que se puede optar son: 'los usos del patrimonio: Estudio, diagnóstico y casos piloto en los pueblos de Territorio Mudéjar'; 'Modelos de gestión del monumento y su entorno desde la crítica de autenticidad y la conservación preventiva: estudio, diagnóstico y casos de estudio'; y 'Estudio del yeso alabastrino y su impacto en el territorio en colaboración con el Centro Integral de Desarrollo del alabastro (CIDA)'.

Territorio Mudéjar apuesta por convertirse en un laboratorio creativo y convoca una residencia artística vinculada con el territorio y el paisaje cultural. En concreto, abordará el paisaje del vino aprovechando la elección de Cariñena como Ciudad Europea del Vino en 2025 y que los pueblos de Territorio Mudéjar pertenecen a tres denominaciones de origen. La residencia está dotada con 4.500 euros y las propuestas se podrán presentar hasta el 31 de octubre de 2025.

En este sentido, el alcalde de Cariñena, Sergio Ortiz, resalta que “la interacción a lo largo de la historia del hombre y la naturaleza para crear una industria del vino ha dibujado un paisaje singular que merece ser cuidado y divulgado. Esta residencia una gran oportunidad para que artistas de primer nivel conozcan y trabajen en nuestra tierra y sumen fuerzas a nuestra elección como ciudad europea del vino, pero, sobre todo, a divulgar nuestro rico patrimonio”.

Las solicitudes deberán remitirse a la Asociación Territorio Mudéjar en soporte digital a la dirección de correo electrónico 'convocatoria@territoriomudejar.es'. Las bases de la convocatoria y más información pueden consultarse aquí .