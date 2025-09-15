Zaragoza lanzará sus Fiestas del Pilar con una "actuación provida" impuesta por Vox con el Padre Guilherme

Zaragoza lanzará sus Fiestas del Pilar con un concierto "para poner en valor la vida y la familia, un pilar para la sociedad" y "acercar los mensajes de la religión católica a los más jóvenes". Así lo han anunciado este lunes la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández; y la concejala de Vox, Eva Torres. El 3 de octubre (el día antes del pregon de fiestas), a las 21.00 horas, el sacerdote portugués Padre Guilherme protagonizará una sesión de música electrónica en el escenario de la Fuente de Goya en la plaza del Pilar, el más grande de estas fiestas. Un evento que llega de la mano de Vox que lo exigió a cambio de aprobar los presupuestos de 2025.

María Uriol, Sara Fernández y Eva Torres en la presentación de la actuación del Padre Guilherme. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

"Se trata de una nueva propuesta rompedora e innovadora, que llega de la mano de Vox tras el acuerdo que alcanzamos para aprobar los presupuestos", ha explicado Sara Fernández, que ha defendido el acto asegurando que la cultura es una "herramienta de transmisión de valores". Algo que ha reafirmado la concejala Eva Torres que ha proclamado que "dan ganas de que llegue el día 3 de octubre. Será una actuación bajo el espíritu de que Zaragoza es una ciudad comprometida con la vida tal y como aprobó el pleno del ayuntamiento". La actuación tiene un presupuesto de 50.000 euros, la partida pactada con la ultraderecha dentro del proyecto Zaragoza ciudad de vida.

"Mis sesiones son un viaje"

"Cuando preparo mis sesiones son un viaje y las adapto al escenario y al tipo de público que voy a tener, la plaza del Pilar es un escenario inmejorable en el que se va a mezclar mucha historia, fe, familias y espiritualidad y es lo que voy a transmitir con su sesión de música", ha explicado el Padre Guilherme a través de una videoconferencia: "Me gusta atraer a familias para vivir momentos juntos, a veces junto hasta cuatro generaciones de la misma familia", ha señalado.

Sobre su actuación del 3 de octubre, el sacerdote ha querido lanzar un mensaje para que acuda la gente: "Será un momento que hará volver a casa a la gente muy contento y con mucho ánimo", ha concluido antes de solicitar que le hagan llegar "músicas que le digan mucho a la comunidad zaragozana para poder hacer su versión electrónica".