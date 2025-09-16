Aroa Moreno ('Mañana matarán a Daniel') en Zaragoza: “No puedes dejar atrás la Historia cuando hay gente que sigue sufriendo”

El título, ‘Mañana matarán a Daniel’, coloca de alguna manera la historia en el presente. ¿Cómo fue la mañana en la que mataron a Daniel y cómo la va a descubrir quien lea este relato?

El título es un verso de un poema que escribió un compañero de Daniel -Xosé Humberto Baena- en la cárcel de Carabanchel, la víspera de los fusilamientos. La estrofa dice: ‘Hoy velaré toda la noche, solo y en silencio. Hoy velaré toda la noche. Mañana matarán a Daniel, mi camarada’. Los fusilamientos se produjeron como entre las nueve y las diez y pico de la mañana, en Hoyo de Manzanares; fue el resultado de una violencia y una frustración general porque mucha gente se oponía a esto, hasta el propio Papa llamó a Franco, que desoyó esa última llamada para que no los fusilaran. Era una muerte decidida de antemano para demostrar que el régimen no estaba tan desquiciado.

¿Estamos hechos de los fragmentos de historia que nos salpican?

Yo creo que sí, somos pedazos de historia. Haciendo este libro miraba hacia atrás a mi propia historia familiar y encontraba cosas que me conectaban. Creo que hemos maltratado tanto la historia reciente de España que la única fórmula posible es recoger todos esos fragmentos para contar una historia poliédrica y que haya un cierto consenso. El libro también es una historia sobre la maternidad, porque yo soy madre con un hijo que cuando empecé el libro tenía cuatro años y que una mujer, madre y de 40 años, mire hacia atrás, a una historia de hombres, también es político; No quería renunciar a que nuestro relato de esa lucha de bregar con el trabajo y los hijos, también es político y sea debería estar en la escena pública. Y, en definitiva, quienes somos es parte de esa historia que contamos.

Se cuentan dos momentos históricos unidos por el trauma, uno es la pandemia y otro es el final de la dictadura. ¿Fue intencionado o simplemente llegó en ese momento?

La pandemia la hemos olvidado porque fue un trauma colectivo. También fueron un trauma colectivo aquellas ejecuciones de 1975. Estos fueron los últimos, pero murieron 35.000 o 40.000 personas en tiempos de paz, asesinadas. Lo queremos dejar atrás sin leerlo, pero no puedes dejar atrás la historia cuando hay gente que sigue sufriendo; además, no podemos renunciar a un relato de nuestra historia completo.

Esto, al fin y al cabo, no deja de ser un relato ficticio que ahonda en un suceso muy doloroso. ¿La literatura puede ser una forma de reparación para las víctimas?

A las víctimas las tiene que reparar el Estado, con justicia y verdad. Ha sido clave para las familias que este verano se hayan declarado aquellos juicios nulos y las sentencias ilegales, han dejado de tener a unos hermanos condenados por asesinos a ser unos hermanos asesinados; cambia mucho el relato familiar propio, ese agujero que tienen todas esas familias. La literatura creo que tiene la capacidad de llegar a la naturaleza del conflicto, la literatura vehicula emociones y su labor no es sustituir a la historia ni a la reparación. Ahora bien, si estas familias leen el libro y sienten que a través de él se puede mirar hacia atrás para ver que moría mucha gente a la que no le tocaba porque estábamos en una dictadura, eso me dejaría muy tranquila.

El próximo sábado, 27 de septiembre, se cumplen 50 años de esta última ejecución de la dictadura franquista. ¿Es una casualidad o es intencionado, casi un recordatorio, que se publique ahora este libro?

Cuando empecé a escribir este libro, en 2020, pensé en hacer una crónica personal y hacer una pequeña reflexión sobre nuestra historia. De pronto, me di cuenta de que esa historia no podía ser tratada de una forma tan liviana, había el dolor de mucha gente con el que tenía que trabajar. La historia me abrumó y le cogí miedo a abordarla. Después de publicar la biografía de Almudena Grandes el año pasado, hablé con mi editor y decidí que había que sacarlo en este momento porque sino no valía la pena ya sacarlo, porque ahora se está produciendo una conversación alrededor de esto.

¿Es difícil contar esta historia, historias de esta parte de la Historia de España?

Es muy difícil porque la Historia no devuelve un relato coherente. Para escribir el libro me leía los sumarios y veía, por ejemplo, las declaraciones obtenidas en la Dirección General de Seguridad y sé que no puedo fiarme de lo que escribió una dictadura porque, probablemente, esas declaraciones han sido obtenidas bajo tortura. Por otra parte, está el relato de los familiares y allegados que tampoco es fiable, porque para seguir adelante las personas adaptamos el relato. Hay un momento en la novela donde el padre de Xosé Humberto, va a la cárcel de Carabanchel y le pide que le diga que es culpable, porque si es culpable va a poder entender mejor lo que le va a pasar, y Daniel le responde que no puede, que es inocente.

En el libro se apunta: “El acto periodístico fundamental es estar presente en los acontecimientos”. ¿El periodismo actual se está alejando de los acontecimientos?

Creo que hay buenos periodistas y lo que hay es mucho ruido alrededor de ciertos medios y discursos políticos. Cuando me entrevisté con Miguel Ángel Aguilar para que me contase lo que ocurrió aquella mañana, buscaba de él un relato emocional. Él lo que hizo fue darme la crónica escrita y ahí estaba todo: las horas, el tiempo que hacía, cuántos coches fueron en comitiva para matarlos… Eso es una lección de periodismo, porque donde no llega la historia y ni la ciencia, estuvieron los periodistas.