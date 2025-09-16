Concierto del Orfeón Donostiarra para celebrar el 50 Aniversario de Torreciudad

El próximo sábado, 20 de septiembre, a las 19.00 horas y con entrada libre, el Orfeón Donostiarra ofrecerá un concierto con ocasión del 50 aniversario de la apertura al culto del templo dedicado a la Virgen de Torreciudad. Como organista intervendrá Gerardo Rifón, colaborador habitual del Orfeón. En el evento colaboran el Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Turismo y Hostelería, la Fundación Caja Rural de Aragón, Banco de Depósitos y la empresa de Binéfar Litera Meat.

La cita está enmarcada en el programa de celebraciones que conmemora medio siglo de actividad religiosa, cultural y social en Torreciudad. Además, supone el regreso del Orfeón a este enclave oscense, veinticinco años después de su recordada actuación en las bodas de plata de Torreciudad en el año 2000.

El concierto contará con la presencia de diversas autoridades y agentes sociales del territorio, y un numeroso público local que prácticamente ha completado el aforo de la iglesia en la acreditación previa.

Un programa de alto valor musical

El repertorio diseñado por el maestro José Antonio Sainz Alfaro recorre distintas épocas y estilos, desde la música sacra tradicional hasta guiños contemporáneos de gran sensibilidad. El concierto se abrirá con 'Aita Gurea', del compositor vasco Francisco Madina, en la voz de la soprano Mariana Ponochevna, para dar paso al recogimiento de 'Nigra sum', de Pau Casals, y al emotivo 'Ave María' de Javier Busto. No faltarán grandes páginas del romanticismo, como el 'Salmo 43' de Mendelssohn o fragmentos del Requiem de Brahms, junto al delicado 'Pie Iesu' de Andrew Lloyd Webber, interpretado por las sopranos Irene del Molino y Lide Villar.

El espíritu francés estará presente en dos joyas de Gabriel Fauré: el sereno 'Cantique de Jean Racine' y el luminoso 'In Paradisum' de su Requiem. También habrá espacio para la fuerza coral, con el célebre 'Va pensiero' de Verdi, y para un registro más moderno, con el icónico 'Hallelujah' de Leonard Cohen. El recorrido se completará con el 'Ave Verum' de Karl Jenkins, con las solistas Lucía Boned y Lucía García, y culminará con el imponente 'Aleluya' del 'Mesías' de Haendel, una de las piezas más vibrantes y universales del repertorio coral.

El concierto contará con una significativa novedad tecnológica, incorporada recientemente por el Departamento de Música del santuario. Se trata de una consola móvil para el órgano, construida por Blancafort Organeros de Montserrat, similar a la que se encuentra como instalación fija en el coro. De este modo, el organista puede situarse en cualquier lugar del templo, en este caso, junto al Orfeón y al director. Se facilita así el contacto visual y musical entre los artistas, que hasta ahora resultaba difícil debido a la ubicación actual de la consola principal. Este avance enriquecerá la coordinación artística y la experiencia sonora del concierto.