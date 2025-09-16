La DPZ organiza una nueva edición de sus Jornadas de Órgano con 12 conciertos

La Diputación de Zaragoza organiza una nueva edición de sus Jornadas de Órgano en la Provincia de Zaragoza, que este año se celebrarán del 18 al 28 de septiembre y ofrecerán 12 conciertos en otros tantos municipios con entrada libre hasta completar el aforo. El ciclo empieza este jueves 18 de septiembre, a las 20.00 horas en Zaragoza, en la iglesia de Santa Isabel. La edición número 43 de las jornadas llegará también a Brea de Aragón, Caspe, Ejea de los Caballeros, Épila, La Almunia de Doña Godina, Mallén, Muel, Tarazona, Tobed, Trasobares y Zuera.

Durante más de 40 años, han participado en estas jornadas los concertistas más importantes tanto nacionales como extranjeros, quienes han quedado impresionados al conocer el enorme patrimonio organístico que se conserva en la provincia de Zaragoza, así como su alta calidad.

Un año más las Jornadas de Órgano de la Diputación de Zaragoza ofrecen un programa de gran nivel que alterna a intérpretes consagrados con organistas jóvenes de gran prestigio. Todo con el objetivo de seguir mostrando la calidad de los órganos y los organistas aragoneses.

En la presentación del ciclo, la diputada delegada de Cultura, Charo Lázaro ha destacado a que estas jornadas representan “una valiosa oportunidad” para poner en valor “la riqueza cultural y musical de este instrumento, cuya historia se remonta a siglos atrás”. Además, Lázaro ha apuntado que permiten apreciar la variedad de estilos, técnicas y repertorios que el órgano puede ofrecer, al tiempo que destacan el papel fundamental de los organistas, intérpretes altamente formados que dominan una compleja técnica y una profunda sensibilidad musical.

Por otro lado, Lázaro ha hecho hincapié en que estas jornadas de órgano “no solo cumplen una función artística y educativa, sino que se inscriben en una labor más amplia de conservación del patrimonio cultural”, en la que instituciones como la Diputación de Zaragoza desempeñan un papel fundamental, ya que el apoyo de esta institución ha sido “clave” para la recuperación, restauración y puesta en valor de numerosos órganos históricos que forman parte del legado artístico de la provincia.

Cartel de las Jornadas de Órgano / DPZ

Programa completo por localidades

Zaragoza. Jueves 18 de septiembre a las 20.00 horas. Concierto de Juan de la Rubia en la Iglesia de Santa Isabel de Portugal.

Muel. Viernes 19 de septiembre a las 19.30 horas. Concierto de Juan de la Rubia en la iglesia parroquial de Muel.

Mallén. Sábado 20 de septiembre a las 18.30 horas. Concierto de Benantzi Bilbao en la iglesia parroquial de Mallén.

Trasobares. Domingo 21 de septiembre. Concierto de Javier Artigas y Fernando Sánchez en la iglesia parroquial.

La Almunia. Domingo 21 de septiembre a las 12.30 horas. Concierto de Jaime Martínez Vivancos en la iglesia parroquial.

Brea de Aragón. Domingo 21 de septiembre a las 12.30 horas. Concierto de Benantzi Bilbao en la iglesia parroquial.

Tarazona. Viernes 26 de septiembre a las 20.00 horas.Concierto de Silvia Márquez en la iglesia de la Merced de Tarazona.

Tobed. Sábado 27 de septiembre a las 18.30 horas. Concierto de Guido García Sánchez en la Iglesia parroquial.

Zuera. Sábado 27 de septiembre a las 20.00 horas. Concierto de Luis Antonio González Marín en la iglesia parroquial.

Ejea. Domingo 28 de septiembre a las 19.00 horas. Concierto de Alize Mendizabal en la parroquia de Santa María.

Caspe. Domingo 28 de septiembre a las 19.00 horas. Concierto de Aragón Barroco (Eduardo Gregorio y Juan Compés) en la colegiata de Santa María la Mayor.

Epila. Domingo 28 de septiembre a las 20.00 horas. Concierto de Javier Sáez Docón en la iglesia parroquial.