Isabel Guerra vuelve a Madrid con un diálogo entre el arte y el espectador

La obra de Isabel Guerra vuelve a Madrid con una exposición organizada por la Fundación Ibercaja, tras su última muestra en la capital española en el año 2015. En esta ocasión, la pintora de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional ha presentado la muestra 'El fluir del tiempo', que podrá visitarse en el Espacio Cultural Serrería Belga, con entrada libre, hasta el día 19 de octubre.

La inauguración ha contado con la participación del director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo; el jefe del Área Territorial de Madrid, Íñigo Aguirre; la jefa de Cultura, Mayte Ciriza; la artista Isabel Guerra, y la comisaria de la muestra, Desirée Orús. También han estado presentes el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, y la coordinadora general de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, María José Barrero García.

La muestra une a la perfección dos elementos muy presentes en la obra de Isabel Guerra en su última etapa. Por una parte, el clasicismo en su manera de abordar la pintura y, por otra parte, la modernidad, presente en esta exposición en el tratamiento de texturas, la incorporación de fondos abstractos y el uso prominente del color.

La figura y el paisaje

Isabel Guerra ofrece un viaje visual a través de las obras que conforman 'El fluir del tiempo' y que están protagonizadas por los dos géneros que más ha cultivado la autora, como son la figura y el paisaje.

La exposición presenta la evolución de su trabajo desde 2013 hasta 2024, un periodo donde se muestra fiel a sí misma, con una pintura realista y emocional pero también en una búsqueda de distintos procedimientos pictóricos. La autora renueva las perspectivas, el paisaje adquiere un nuevo volumen y la figura se torna más cercana en el tratamiento compositivo.

Además, aparecen temáticas nuevas como las composiciones centradas en flores imaginarias o la danza, a través de su particular visión del baile flamenco. Esta exposición, es, por tanto, un puente que traza el camino entre lo conocido y la búsqueda de todo artista hacia nuevos parámetros en los que asentar su creatividad.

Óleos y acrílicos

Las obras seleccionadas para la muestra en el Espacio Cultural Serrería Belga son óleos y acrílicos, así como técnica mixta sobre diferentes soportes como tabla, tela o papel en distintos tamaños. La exposición 'El fluir del tiempo' se completa con sendas fotografías realizadas por Isabel Guerra que constituyen un homenaje nostálgico a su Madrid natal.

La muestra incluye el retrato que la artista realizó al expresidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, recientemente fallecido. La obra, que fue presentada el pasado 10 de julio, ha sido cedida expresamente por el Gobierno de Aragón para esta muestra.

Igualmente, los visitantes podrán contemplar 'Encuentro con el maestro en el camino de la historia y sus borrascas', que Isabel Guerra pintó con motivo de su exposición en el Museo Goya de Fundación Ibercaja en 2024 como homenaje a Francisco de Goya. Su elección fue muy particular ya que escogió uno de los cartones para tapices que representan las estaciones de año como es el titulado La nevada o el invierno.