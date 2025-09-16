La actuación de dos de los cómicos más conocidos de 'La revuelta' cambia de ubicación

El Divino Festival, herededo de El bosque sonoro de Mozota, que se celebra en Cariñena ha apostado, además de por la música, por el humor en su programación de esta primera edición. Y dentro de el apartado de comedia, la cita ha programado a dos de los cómicos más conocidos de 'La revuelta', el programa de David Broncano que está triunfando en TVE.

Se tratan de Sergio Bezos, el encargado de interactuar con el público en el espectáculo anterior al programa y cuya labor durante el 'show' es servir de enlace entre Broncano y los espectadores en directo, y Pablo Ibarburu, uno de los colaboradores más queridos por el público y uno de los que más reclaman.

Ambos actuarán dentro del Divino Festival este próximo sábado 20 de septiembre, aunque su monólog ha sufrido un ligero cambio según ha anunciado la organización con el siguiente comunicado: "Por motivos técnicos, la ubicación de la actuación de Ibarburu & Bezos se traslada este sábado 20 de septiembre del Santuario Virgen de Lagunas al Cine-Teatro Olimpia de Cariñena y la hora de fin del evento será las 23.45 horas".

La celebración del evento

El evento comenzará a las 18.00 horas con el DJ Carlos Pérez mientras que a las 19.00 horas será el turno de Bezos e Ibarburu y a partir de las 20.30 horas volverá DJ Carlos Pérez hasta las 23.45 horas. La zona de barras y bodegas estará de la mano de Bodegas San Valero, Hacienda Molleda, Bodegas Care, Luis Marín, Ginebra Vínica y Ambar mientras que el picoteo correrá a cargo de Restaurante Bako.

El servicio de autobuses partirá a las 17.15 horas de Zaragoza (esquina de Doctor Cerrada con paseo Pamplona) y regresará a las 0.00 horas desde Cariñena. Las entradas, aún disponibles, cuestan 19,5 euros en la web del festival.