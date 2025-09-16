Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Quién cantará el 'Somos' para despedir las Fiestas del Pilar?

El acto con el que tradicionalmente se despiden los días festivos ya tiene protagonistas

El 'Somos' congrega a miles de personas cada fin de fiestas.

Daniel Monserrat

ZARAGOZA

Una de las sorpresas más esperadas cada año en las Fiestas del Pilar de Zaragoza es quién será el artista encargado de clausurar los días festivos interpretando el tradicional 'Somos' que popularizara el querido y admirado José Antonio Labordeta. Cada año, antes de los fuegos artificiales y la traca final, miles de personas se reúnen en torno al escenario de la Fuente de Goya de la plaza del Pilar para despedir los Pilares a ritmo musical.

Si el año pasado fueron los componentes de 'La estrella azul', con Javier Macipe y Pepe Lorente, los que despidieron las fiestas, este año, según ha desvelado la consejera de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, será una banda que en este 2025 está celebrando su 40 aniversario, el grupo ejeano Tako. La banda, como es tradición, interpretará algunos de sus temas para terminar su actuación entonando el 'Somos'.

Cambio en el Rosario de Cristal

Además, una de las novedades de este año será que el Rosario de Cristal (que coincide con el último día de las fiestas) este año se hará en sentido inverso para no retrasar el comienzo del 'Somos' y evitar problemas de infraestructuras.

