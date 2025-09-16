Viva Suecia regresa a Zaragoza con su nuevo trabajo: ‘Hecho en tiempos de paz’

Viva Suecia, uno de los nombres imprescindibles de la escena indie española, volverán a Zaragoza en 2026 para presentar su nuevo trabajo ‘Hecho en tiempos de paz’. La cita será el próximo 20 de marzo en el Pabellón Príncipe Felipe, un recinto en el que se estrenarán.

Las entradas salen a la venta este miércoles 17 de septiembre. Si te registras en este enlace, podrás acceder a la preventa a las 12.00 horas. El resto de entradas estarán disponibles a partir de las 13.00 horas en Vivaticket.

El anuncio ha despertado una enorme expectación entre sus seguidores, que ya han convertido su publicación en redes en un hervidero de comentarios. No sería de extrañar que la banda vuelva a agotar entradas en cuestión de horas, como ya ocurrió el año pasado en su concierto en Espacio Zity, donde compartieron escenario con sus paisanos Arde Bogotá y colgaron el cartel de 'sold out' con meses de antelación.

Un éxito que confirma la excelente forma en la que se encuentra la banda: cabeza de cartel en los principales festivales nacionales, Disco de Platino con su anterior álbum ‘El amor de la clase que sea’ y un público que les sigue con la devoción propia de los grandes nombres de la música independiente.

Su nuevo álbum, ‘Hecho en tiempos de paz’ llega con nuevas canciones llamadas a convertirse en himnos generacionales. Entre ellas, ‘Sangre’, su colaboración con Siloé u otros adelantos como ‘Dolor y Gloria’, ‘Deja encendida la luz' y la reciente ‘Querer’. A Zaragoza llegarán con este material fresco, sin olvidar clásicos de su repertorio como ‘El bien’ o ‘La voz del presidente’, que han marcado su trayectoria.

Todo apunta a que la noche del 20 de marzo será una de las grandes citas del calendario musical zaragozano en 2026, con Viva Suecia consolidando su lugar como una de las bandas más influyentes y masivas del pop-rock alternativo en España.