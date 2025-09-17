Cristina Fernández Cubas visita Zaragoza: "El cuento es un amante infiel que te abandona a la primera de cambio"

Defensora a ultranza del cuento como género en sí mismo y gran maestra dentro de este ámbito, Cristina Fernández Cubas vuelve al ejercicio con ‘Lo que no se ve’, una colección de seis relatos en los que incide en su fascinación por lo inexplicable y lo misterioso. La Premio Nacional de las Letras de 2023 lo presentó este martes en el Paraninfo dentro del ciclo La Buena Letra. Sus lectores la esperaban con ganas después de diez años de su anterior libro, también de cuentos.

Ya han pasado diez años desde ‘La habitación de Nona’. ¿No le apetecía escribir?

Bueno, a mí se me han pasado volando (ríe). La vida discurre paralela a la escritura y también reclama un protagonismo. A veces no estás para escribir o no tienes aliciente… Espero que para el próximo libro no tarde tanto, pero yo me he puesto a escribir en el momento en que tenía estímulos.

¿No necesita escribir? Algunos autores ven el proceso como algo imperioso o incluso terapéutico. ¿No es su caso?

Claro, muchas veces la escritura es terapia, pero yo necesito el estímulo de disfrutar con lo que voy a contar. Escribir por escribir no me sirve. Yo nunca me fuerzo, cuando me surgen ganas escribir, mejor dicho de vivir una historia, es cuando me lanzo.

En ‘Lo que no se ve’ profundiza en su fascinación por lo insólito. Hay ahí un trasfondo misterioso que une los seis relatos.

Sí, además es la primera vez que utilizo un título genérico, un título que podría servir para toda mi obra. Siempre me han interesado las atmósferas, los pensamientos, lo que no es palpable pero está ahí... En definitiva, la parte oculta de las cosas. Cuando me nombraron doctora honoris causa en Alcalá de Henares, el discurso que di ya se llamaba Lo que no se ve, porque eso, para mí, ha tenido una importancia enorme. Siempe le he dado carta de naturaleza a lo que no se ve, porque no significa que no exista. Y ese es el hilo conductor de este libro y de muchos otros.

En algunos de estos cuentos se acerca a lo fantástico e incluso al terror. Como en ‘Momonio’, con unos jóvenes invocando al demonio.

Sí, con el final hasta yo misma llegué a pasar miedo. Pero eso es buena señal. Yo no podría escribir solo tirando de oficio. Si yo me inquieto, pienso que el lector se inquieta. Y si yo río, pues igual. Tengo que vivir primero esos sentimientos, no solo nombrarlos.

La infancia está presente en varios de sus cuentos. ¿En esa etapa de la vida hay más cosas que no se ven?

Nabokov decía que nada importante sucede después de los doce años. Yo no lo comparto del todo, pero en la infancia está todo lo que seremos luego. Me interesa literariamente. El lenguaje, el código de valores de la infancia, que es totalmente diferente al del adulto... También los recuerdos que los adultos tienen de las infancias. Es una etapa muy aprovechable a nivel literario. Aunque no siempre es mi infancia, lógicamente.

¿Le contaban muchos cuentos de niña?

Sí, pero más que cuentos leyendas. Teníamos una niñera maravillosa a la que le debo lo poco que sé. Recuerdo que nos contaba a mis dos hermanas y a mí historias que según ella habían sucedido en las cercanías. Todas eran muy lúgubres y misteriosas, sin un final claro. A mí me encantaba irme a la cama con esas historias y creo que ahí nació el gusto por lo misterioso y lo que no se ve.

¿Y recuerda cuándo se enamoro del género del relato?

No sabría decirte cuándo y cómo exactamente. Yo de niña siempre había escrito. Recuerdo que hacía novelas policíacas al estilo de Agatha Cristie. Luego, cuando ya me puse a escribir en serio, opté enseguida por el género del cuento. De preadolescente me fascinaba por ejemplo Edgard Allan Poe, que conocí por mi hermano mayor. Yo ya vi que mi espacio era el cuento, aunque luego también he hecho novelas y teatro.

¿Qué tiene el cuento para que le atraiga tanto?

Yo lo considero un género misterioso en sí mismo en el que la puedes fastidiar rápidamente. Sin darte cuenta, se te puede ir de las manos. Es muy tiránico en ese sentido. Un día dije, y lo mantengo, que el cuento es un amante infiel que te abandona a la primera de cambio. Sin embargo, la novela te espera y sabe esperar. Si dejas un cuento a medias por lo que sea, es muy difícil que lo puedas volver a retomar. Exige una entrega completa. Raramente escribo mis relatos en unos pocos días, pero durante ese proceso nunca abandono esa emoción, esa atmósfera que envuelve ese cuento en concreto. Con la novela, puedo ir y volver. Eso no quiere decir que sea más sencillo una cosa u otra, son dos géneros completamente distintos.

Siempre ha sido una gran defensora del cuento como género en sí mismo. ¿Se siente especialmente satisfecha de ello?

Muchísimo. Porque esto ahora parece una tontería, pero cuando publiqué mi primer libro en 1980 continuamente tenía que explicar que escribía cuentos porque es lo que quería. No porque me estuviera entrenando para algo más grande. Así que sí, estoy contentísima de mi tozudez en ese sentido. Por suerte, ahora todo eso ha cambiado y cada vez menos gente lo ve como un género menor.

Nombraba antes a Allan Poe. ¿También Cortázar?

Por supuesto. Yo respeto mucho a Cortázar, a Borges, a Henry James. Y me encantan sus obras, pero la mía no tiene nada que ver con la de ellos. Yo me siento heredera de los que, de alguna manera, tocaron lo que no se ve. Es decir, todos.

En algunos de sus relatos da la sensación de que la poesía está ahí, planeando sobre la narración. ¿Usted lo ve así?

Puede ser. Bueno, siempre se ha dicho que, por intensidad, el cuento está más cerca de la poesía que la novela. Yo hice mis pinitos como poeta en una época muy breve en Perú, pero la abandoné pronto.

Decía que espera no tardar tanto. ¿Ya sabe qué será lo próximo?

-Tengo una historia que empezó a coger demasiada extensión y que podría acabar siendo una novela corta. Pero también puede ser que luego acabe en nada. Yo soy muy desobediente conmigo misma.