La DPZ convoca el I premio Santa Isabel de literatura en aragonés

La Diputación de Zaragoza ha convocado la primera edición del premio Santa Isabel de literatura en aragonés con el propósito de "revalorizar" las lenguas propias. Está dotado económicamente con 5.000 euros y, además, la publicación de la obra. El plazo para presentar las propuestas finalizará el próximo 16 de octubre.

El diputado delegado de Archivos y Bibliotecas de la Diputación de Zaragoza, José Manuel Latorre, ha presentado el galardón y ha destacado que este reconocimiento "tiene la mayor dotación económica para un premio de literatura en aragonés". Según ha explicado Latorre, el objetivo es "contribuir a visibilizar y revalorizar la literatura producida en aragonés en cualquiera de los ámbitos literarios o de los sectores literarios".

Latorre ha apuntado que: "Estamos en un momento en el que la negativa del Gobierno de Aragón a apoyar las lenguas propias en general, pero especialmente el aragonés, ha hecho que desde Diputación de Zaragoza hayamos estado trabajando en generar una serie de actividades y propuestas que fortalezcan la enseñanza, la escritura y la visibilización de este patrimonio cultural único".

Cartel del I Premio de literatura en aragonés 'Santa Isabel de Aragón, Reina de Portugal' / DPZ

Con esta iniciativa "ampliamos el compromiso con la cultura y con la lengua aragonesa", ha comentado Latorre. En este punto, ha hecho referencia a "la responsabilidad del Gobierno de Aragón de reforzar la enseñanza, las actividades relacionadas con el aragonés y la divulgación de la lengua". "Supone una irresponsabilidad que el Gobierno de Aragón esté ninguneando la existencia de un patrimonio tan importante como es la lengua", ha lamentado el diputado Latorre.

Requisitos de la convocatoria

Pueden presentarse al premio todas las personas mayores de edad nacidas o empadronadas en Aragón desde, al menos, un año antes de la fecha de publicación de la convocatoria.

En cuanto a las obras, deberán estar escritas en aragonés, ser originales e inéditas y no haber estado premiadas con anterioridad. El género literario podrá ser narrativa, cómic o narrativa gráfica, así como poesía, teatro o ensayo. Cada autor podrá presentar como máximo dos obras distintas.

La presentación, hasta el 16 de octubre, se realizará de manera telemática, a través del 'Catálogo de trámites' de la sede electrónica de la DPZ, o presencialemente, en el Registro de Entradas de la Diputación Provincial de Zaragoza, en horario de 9.00 a 14.00 horas.

A la hora de conceder el premio se valorará la calidad, la originalidad y la creatividad de la obra (50 puntos), el ritmo y la coherencia compositiva (20 puntos), la riqueza del lenguaje utilizado e innovación conceptual y lingüística (20 puntos) y el interés cultural de la obra (10 puntos).

El jurado, que todavía no se ha formado, estará integrado por hombres y mujeres "de reconocido prestigio", relacionados con la literatura en aragonés y, a poder ser, "con obra publicada".