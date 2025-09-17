Lola Royo explora la condición humana desde la escultura, la cerámica y el collage en el Torreón Fortea

Piezas de cerámica y murales forman parte de la exposición ‘Visiones sesgadas’, que podrá verse en la sala de exposiciones del Torreón Fortea de Zaragoza hasta el 9 de noviembre. En ella, la artista zaragozana Lola Royo indaga sobre la condición humana bajo el prisma de la mujer a través de casi una veintena de piezas que navegan entre la realidad y la fantasía mostradas con diferentes lenguajes.

La cerámica es la protagonista de la muestra, que forma parte del festival Cerco 2025, aunque convive con diferentes materiales y técnicas. Metales, madera o metacrilato se unen para contar historias y evocar emociones a través de una iconografía que mezcla el pasado con el presente, lo onírico con lo real. Las diferentes formas, colores y texturas son una invitación al diálogo visual con el público, que tendrá una interpretación única e individual de cada pieza.

Paisajes soñados

Las obras crean paisajes soñados, donde lo natural se mezcla con las huellas humanas y se yuxtapone lo soñado con el reflejo de duras realidades. ‘Visiones sesgadas’ mezcla realidades vividas, a veces sin coherencia aparente que se solapan unas con otras para buscar una lógica que explique su identidad, que dé sentido a su existencia. Todas ellas forman un rompecabezas que cambia constantemente su estructura.

La exposición está incluida en el festival Cerco de este año. / PABLO SEBASTIÁN

Las piezas transitan entre los referentes visuales clásicos, como un busto de reminiscencias griegas o una delicada caja de loza, a los más contemporáneos, con elementos sacados del cómic o del arte pop. El blanco y negro de algunas de ellas se contrapone a la explosión de color de otras, especialmente en unos collages que beben de las fuentes del surrealismo.

La muestra propone un recorrido por distintos años de la carrera de Lola Royo, en los que se puede observar no solo una evolución formal, sino también ética en su forma de hacer y de ver.

Quién es la artista

La artista zaragozana Lola Royo lleva más de tres décadas de trabajo en el ámbito de la cerámica, consolidándose como una voz singular dentro del panorama de la cerámica contemporánea española. Formada en la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza, ha formado parte de colectivos como Correlimos, con una amplia actividad expositiva tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

Su pieza ‘Contenedor de sueños’ se alzó en 2011 con el primer premio del concurso de Artesanía Ciudad de Segovia, mientras que en 2014 ‘Dualidad’ se llevó el principal galardón del Concurso Nacional de Artesanía de Aragón. Royo ha desarrollado además una línea de joyería cerámica contemporánea, que ha derivado en la creación de una línea pedagógica enfocada en el diseño a través de cursos realizados por toda España.