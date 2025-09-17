Myles Sanko actuará en el Festival Jazz Zaragoza

El artista Myles Sanko volverá a nuestra ciudad para participar en el Festival de Jazz de Zaragoza. Lo hará el próximo 23 de noviembre, con un concierto que tendrá lugar en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor a partir de las 20.00 horas.

Tras unos primeros pasos musicales en los que comenzó cantando y rapeando junto a DJs en clubes nocturnos de su ciudad, Cambridge, el artista británico lanzó su álbum de debut, ‘Born In Black & White’ en 2013, a través de su propio sello discográfico, con un sonido pop-soul moderno. En 2016, su disco ‘Just Being Me’ volvió a marcar un giro en su carrera, con letras que invitan a la reflexión y hermosas texturas de jazz. Myles Sanko se reivindicó no solo como cantante, sino como un gran narrador, con temas que exploran ideas como el amor, la esperanza eterna y la política.

No es la primera vez que Sanko visita nuestra ciudad. Ya en 2010 y 2011 participó en el festival ‘Slap!’, aunque sí que estrena en esta nueva faceta jazzística en Zaragoza, con su sexto disco, ‘Let It Unfold’. Las entradas, que tienen un precio de 38 euros, se pueden adquirir a través de las webs del Festival de Jazz de Zaragoza y del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor y de entradas.ibercaja.es

Fallecimiento de Hermeto Pascoal

El concierto de Myles Sanko sustituirá al del artista brasileño Hermeto Pascoal, quien falleció el pasado domingo. Pascoal fue una de las figuras más importantes de la música brasileña, que transitó entre la música tradicional y el jazz de vanguardia. Esta iba a ser la primera vez que se lo pudiera escuchar en Zaragoza.

Las personas que ya hubieran adquirido sus entradas para este concierto pueden solicitar una devolución. Además, a los abonados al Festival de Jazz de Zaragoza se les está comunicando este cambio, con la opción de devolución, ya que se trata de una modificación fundamental de la programación.