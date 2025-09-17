Un Perro Andaluz, 18 años de cine en Zaragoza: “Aragón es una tierra de cine porque somos soñadores”

Los Cines Aragonia de la capital aragonesa son los elegidos para la gala de celebración de los 18 años de trayectoria de la escuela de cine, que tendrá lugar este 17 de septiembre. Contará con la presencia de exalumnos del centro como Sara Vidaorreta, que presentará junto al zaragozano Guillermo Bandrés -Guille Van Drei- el evento, Rocío Casanova o Leonardo Prava.

Es la manera de poner en valor el trabajo de esta escuela de cine creada por su directora, Leonor Bruna, desde la convicción de que quería ofrecer una inmersión completa del alumnado en las distintas facetas de la creación cinematográfica. “Es importante que los actores conozcan todas las partes del rodaje y la edición”, afirma Bruna y cita a Scorsese para reseñar que: “Una película son tres, una es la que se escribe, otra es la que se rueda, y otra es la que se termina editando”.

El origen de este proyecto fue “una carambola”. Leonor Bruna volvía a España después de vivir y trabajar en Alemania, donde trabajó como actriz y se formó como guionista. Allí conoció a un productor suizo que en su país había puesto en práctica cursos de cine de verano, a modo de campamento, pero Bruna tenía claro que quería crear algo que “fuese durante todo el curso y tuviera continuidad”. “Tuve aliados desde el primer momento”, reconoce Bruna. Entre estos aliados estuvo la futura pregonera de las Fiestas del Pilar de Zaragoza, la directora Paula Ortiz, como profesora de la escuela, la también directora y guionista Natalia Prieto o la desaparecida y querida actriz zaragozana Laura Gómez-Lacueva, quien formó parte de los inicios de la escuela y ejerció de profesora.

"Yo siempre había sido un perro verde y en Zaragoza hay muchas ‘cédulas terroristas’ de perros verdes por ahí haciendo cortometrajes" Leonor Bruna — Directora y fundadora de la escuela de cine Un Perro Verde

“Siempre me ha fascinado Buñuel y el surrealismo”, comenta la directora Leonor Bruna cuando habla sobre el porqué del nombre. “Los jóvenes no se dan cuenta de hasta qué punto vivimos en un mundo de surrealismo y simbolismo”, indica Bruna que decidió pintar de verde al perro de la escuela: “Yo siempre había sido un perro verde y en Zaragoza hay muchas ‘cédulas terroristas’ de perros verdes por ahí haciendo cortometrajes”. Es el mensaje que quiere enviar, sobre todo a su alumnado más joven, que no pasa nada por ser diferente o por “pensar fuera de la caja”.

Espíritu crítico y habilidades para la vida

Así, se han construido año a año y hasta la mayoría de edad los principios educacionales del centro: el cine no solo se aprende, también transforma vidas. Por eso los estudiantes trabajan en guion, dirección, interpretación y producción mientras desarrollan habilidades fundamentales. “Es una escuela de cine para la vida”, recalca Bruna al apuntar que el aprendizaje de las artes escénicas y audiovisuales permiten, especialmente a los públicos infantil y adolescente, ejercitar la redacción mediante el guión, la expresión oral con la interpretación y la focalización a través del uso de la cámara y la edición. Los resultados de cada curso se reflejan en un cortometraje: “Tenemos 250 cortos realizados en estos 18 años”, celebra Bruna.

Laura Gómez-Lacueva participa del rodaje del corto 'Super Madre' (2012) de la escuela Un Perro Andaluz / Un Perro Andaluz

Un Perro Andaluz aspira a formar “espectadores críticos” que entiendan los mensajes de las películas, porque cree Bruna que, si bien actualmente no hay menos calidad en los productos audiovisuales, sí que “los mensajes son cada vez más obvios” y esto puede llevar a una pérdida de conciencia crítica en la creación y el recepción de éste. Pero de lo que está segura Bruna es de que, pese al aumento y cambios en la forma de consumo del audiovisual, “el cine seguirá existiendo”.

Aragón tierra de cine con proyección internacional

Y con ese objetivo seguirá trabajando esta escuela de cine de Zaragoza. Una escuela pionera que ha exportado su modelo a Lucerna, en Suiza: “Llevamos la primera iniciativa de dar unos talleres de cine a lo largo de cinco días en un colegio y se implantó en casi todos los colegios con el apoyo del gobierno local”. Según Bruna, Aragón es muy buen lugar para hacer cine y su proyecto también busca la descentralización para abarcar todo el territorio con cursos en diversas localidades como Cuarte de Huerva, María de Huerva, Tarazona, Ejea de los Caballeros, Daroca o Boltaña.

“No me preguntes por qué, pero está claro que es una tierra de cine, nos gusta la fantasía del cine, somos soñadores”, se asombra Bruna cuando recuerda que en esta comunidad se celebran hasta 25 festivales de cine, en un lugar con poco más de un millón trescientos mil habitantes y una extensión similar a Suiza. Por eso, Un Perro Andaluz pone la mirada en el futuro desde esta tierra y después de 18 años quiere seguir siendo un espacio inclusivo y creativo con sello aragonés donde el cine se convierte en herramienta de cultura, aprendizaje y transformación social.