Alejandro Amenábar presenta 'El cautivo' en Zaragoza: "No voy a decir que no la esperaba, pero no hay razón para tanta polémica"

El cineasta Alejandro Amenábar ha visitado este jueves los cines Palafox de Zaragoza para presentar su última película 'El cautivo', en la que aborda los años en los que Miguel de Cervantes estuvo preso en Argel. El filme ha levantado polémica en ciertos sectores, fundamentalmente conservadores.

¿Esperaba esta polémica que ha levantado la película?

No voy a decir que no la esperaba, quizá no esperaba tanta polvareda antes de estrenarse la película porque yo creo que cuando la gente vea la película y ya la está viendo, posiblemente se dé cuenta de que no hay razón para tanta polémica.

¿Y por qué cree que se levantó esta polémica? ¿Quizá es una prueba de los tiempos que vivimos?

Sí, yo he dicho que esta película para mí es interesante como termómetro para medir cómo de normalizadas están las relaciones sexuales, la libertad sexual concretamente en este país. Nosotros mostramos una sociedad muy concreta en el siglo XVI, que es la sociedad de la ciudad de Argel, donde las calles se vivía una libertad muy especial y concretamente una libertad homosexual. Esto venía reflejado en las crónicas y yo quería mostrarlo en la película. Y aparte, desarrollamos una relación de afinidad posible entre Cervantes y su captor.

¿Cuánto hay de Amenábar en esta película? En algunas ocasiones ha dicho que si fuera homosexual quizá no hubiera volcado tanto en esta película.

Bueno, en mis películas hay todo de mí, yo no hago cine autobiográfico, no he hecho hasta ahora cine autobiográfico y sin embargo pongo el 100% de todo, de mi atención, de mi pasión, de mi corazón, en las películas. Yo no diría que en esta película abordo la homosexualidad por el hecho de ser homosexual. Lo que quiero decir es que no la quise relegar o apartar o esconder precisamente porque soy homosexual. Es decir, nunca me he sentido en estos 30 años llamado a ser un cineactivista o un cineactivista LGTBI o hablando de mi condición sexual. Y cuando cual rata de biblioteca encuentro esta hipótesis planteada en muchos de los libros de historia que caían en mis manos, me parecía que lo bochornoso habría sido relegarlo. Creía que tenía sentido mostrarlo.

¿Cree que igual el hecho de ser Cervantes un héroe nacional tiene que ver con el escándalo desde ciertos sectores?

Además es que no estamos diciendo que fuera así, sino que hubo una posibilidad de que esto fuera así. Sí, bueno, lo que pasa es que efectivamente tú lo has dicho, Cervantes es como un héroe nacional o un icono y sin embargo en los 53 años de vida que llevo no he visto ni un solo largometraje sobre Cervantes realizado en España. Es decir, que ha habido tiempo, yo me incluyo, incluso para tomarse la molestia de analizar el personaje e intentar aproximarse a él. Yo me he tomado la molestia, he intentado entender a Cervantes y por supuesto, convertirlo en alguien accesible y alguien trascendente a día de hoy y alguien de quien se hable.

Sin ese Cervantes y sin esa experiencia, no tendríamos el ‘Quijote’, ¿no?

El ‘Quijote’, evidentemente, es el resultado, como toda gran obra, del genio de Cervantes, de su personalidad, y yo creo que esto también era algo que aparecía en muchos libros de historia. Es un periodo muy importante para entender su calidad como artista y su calidad como ser humano.

¿Qué película le ha costado levantar más, ‘Mientras dure la guerra, que también tuvo sus problemas, o ‘El cautivo’?

Todas mis películas realmente cuestan levantarlas. Siempre se me olvida cuando voy a hacerla, porque he de decir que me considero afortunado porque funcionan en taquilla y en España todas mis películas han sido muy respetadas y refrendadas por el público, pero cuando voy a hacer la siguiente siempre pienso que va a ser fácil y siempre nos cuesta reunir toda la financiación. Esta película ha costado. Decido tomármelo siempre con calma porque sé que es el precio de la libertad y de hacer las películas exactamente como quiero. Y a ‘Mientras dure la guerra’, efectivamente, se le cayó la financiación y fue una de las razones por las que empecé a meterme en este proyecto, porque durante un tiempo no tenía visos de producirse. Con ‘Mientras dure la guerra’, alguien en algún consejo de dirección dijo que una película con Franco de protagonista, no se podía hacer.

'El cautivo', de Alejandro Amenábar. / EL PERIÓDICO

¿Es el precio de la libertad?

Sí, y lo asumo en consecuencia. Es decir, si hubiera construido mi carrera de otra manera, a lo mejor me resultaría más fácil estar enlazando una ficción detrás de otra, pero a lo mejor me sentiría más frustrado como creador. Y a mí lo que da sentido a mi vida, y esto creo que lo intenta transmitir precisamente esta película, es contarle historias a la gente, hacer a la gente vivir un gran viaje, no solo físico, sino emocional e intelectual. Eso es lo que me da fuerzas. Con lo cual, si tengo que ir espaciando las películas de cuando en cuando lo hago con gusto.

¿La apuesta por el protagonista, Julio Peña, fue muy personal y arriesgada?

Es probablemente la decisión de casting más arriesgada de mi carrera. Porque esta era una película, mis colaboradores, mi productor, etc. decían, este proyecto lo tiene todo. De alguna manera ya tenemos el dinero, ya tenemos la financiación, tenemos un muy buen guión, tenemos un muy buen casting de actores secundarios. ¿Por qué te la vas a jugar con el protagonista, con alguien que efectivamente ya había hecho cosas y es una estrella del cine adolescente de plataforma, pero que no se había medido a la hora de enfrentarse a un personaje de este calibre? Y bueno, me lancé, lo aposté todo al 15 y quiero pensar que hemos acertado, porque creo que tengo el Cervantes que buscaba, que era un Cervantes luminoso, empático, muy atractivo y muy humano, como yo creo que debió ser.

El público ha refrendado la apuesta en los primeros días de la llegada de ‘El cautivo’ al cine, ¿le gusta el calor del público más que el de la crítica?

Yo siempre digo, nunca lo he negado, que hago mis películas de cara al patio de butacas, porque al final esa es mi propuesta. Yo tengo que conseguir que la gente mueva el culo desde el sillón de su casa hasta la butaca de cine, y a cambio les propongo un viaje. Por lo tanto, para mí ese es el público soberano. Los críticos de cine, con todos mis respetos, ven la película gratis, les hacemos pases de prensa. A mí lo que me interesa es el patio de butacas.