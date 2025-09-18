Aragón proyectará su industria cultural a través de RED-ES, una red nacional de artes escénicas y musicales

El Gobierno de Aragón y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (Famcp) se han adherido a la plataforma digital RED-ES (Plataforma Red de Artes Escénicas y Musicales), con el objetivo de impulsar la proyección de la industria cultural en otras comunidades y de facilitar la programación en los 731 municipios aragoneses.

La iniciativa se ha presentado este jueves con el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui; el presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (Famcp), Carmelo Pérez; y el presidente de la Agencia Nacional de Cultura Sostenible (ANCS), Carlos Castel.

Carlos Castel ha sido el encargado de presentar esta RED-ES, a la que ha definido como "el Google de las artes escénicas", ya que consiste en un motor de búsqueda que aúna diversas propuestas de teatro, danza, circo, música o magia, acompañadas de información técnica, artística y administrativa, lo que permite a profesionales del sector y a administraciones trabajar con criterios de mayor eficacia y eficiencia.

Castel ha asegurado que en Aragón hay "auténticos creadores maravillosos que giran por toda España", como Teatro del Temple, B-Vocal o Producciones Viridiana, pero junto a ellos hay otras muchas compañías "con gran talento" que no son capaces de llegar a todo el país y es a las que esta plataforma busca dar visibilidad.

RES-ES tiene cerca de 10.500 profesionales inscritos, 189 distribuidoras o 4.622 compañías. Con la adhesión de la Famcp, todos los municipios de Aragón tendrán acceso a compañías locales y de otras comunidades mediante un buscador "muy avanzado".

La plataforma, asimismo, ha desarrollado una pasarela para la contratación artística que permitirá reducir la carga burocrática en la contratación tanto a compañías y distribuidoras como a los ayuntamientos.

Base de datos completa y actualizada

El usuario podrá manejar esta plataforma de manera intuitiva para la búsqueda de programación de espectáculos, pudiendo consultar la procedencia, el formato, el caché, el público al que se dirige, la duración, los requisitos, técnicos, temáticas, actores.

RED-ES supone una central de datos completa y permanentemente actualizada de espectáculos en activo de todas las compañías y una red profesional para el sector de las artes escénicas y musicales.

Este es un proyecto financiado en un primer momento con los fondos Next Generation a través de la Generalitat Valenciana, al que se han ido sumando otras entidades y comunidades, que han ido apoyando su desarrollo y el Ministerio de Cultura lo ha financiado por segundo año consecutivo.

Olloqui ha comenzado alabando la labor de los 731 alcaldes y alcaldesas de Aragón, que son "de primer nivel" y "héroes y heroínas muy volcados en las políticas culturales".

"Nosotros no somos déspotas, no hacemos todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Hacemos todo con la gente, con los ciudadanos, pegados al territorio", ha apostillado Olloqui, quien ha señalado que esta iniciativa se ha trabajado conjuntamente con la Famcp y tiene como objetivo facilitar a "lo más brillante de la cultura aragonesa" el acceso a los circuitos nacionales.

La excelencia en la cultura aragonesa

"Las industrias culturales van a tener un protagonismo indispensable, un protagonismo fundamental en todo el desarrollo de la cultura en Aragón", ha agregado Olloqui.

Este es "un paso más" para el reconocimiento de "la excelencia cultural aragonesa" y para incentivar el consumo de esa cultura aragonesa. "Es el primer paso de un 'Consume cultura aragonesa'", ha remarcado el director general Pedro Olloqui.

Por su parte, Carmelo Pérez ha resaltado la importancia para los municipios, sobre todo para los más pequeños, de contar con esta herramienta, que va a facilitar a los alcaldes la organización de eventos y, además, servirá de "escaparate" para dar a conocer a las compañías aragonesas en todo el ámbito nacional.

Pérez ha elogiado también la colaboración público-privada y ha definido a la cultura como "algo básico para luchar contra la despoblación y para darle contenido a nuestros municipios, sobre todo a los más pequeños".