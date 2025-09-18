Gwendoline Christie, Brienne de Tarth en Juego de Tronos, estará en la Comic-Con de Málaga

La Comic-Con Málaga suma nuevas estrellas a su lista de artistas ya confirmados. Uno de los últimos anuncios ha sido el de Gwendoline Christie.

La actriz reconocida en todo el mundo por su inolvidable papel como Brienne de Tarth en Juego de Tronos y como la Capitán Phasma en Star Wars, también ha conquistado al público en The Sandman y Wednesday.

Más confirmaciones

Además de Christie, la Comic-Con ha anunciado a más invitados que estarán del 25 al 28 de septiembre en Málaga. Como son Josef Fares y Dafne Keen.

Fundador de Hazelight Studios, Josef Fares es el creador de títulos aclamados como Brothers: A Tale of Two Sons, A Way Out, It Takes Two (ganador del premio a Juego del Año en The Game Awards 2021) y Split Fiction. Con orígenes en el cine, su visión única ha ampliado los límites de cómo los videojuegos pueden contar historias y conectar a jugadores y jugadoras de manera inolvidable.

Por su parte, la actriz madrileña Dafne Keen es conocida mundialmente por su papel de Laura/X-23 en Logan y por protagonizar la aclamada serie La Materia Oscura.

Keen sigue brillando con nuevos proyectos que la sitúan en el centro de la industria del entretenimiento actual. Estos solo son algunos de los confirmados, ya que se espera que la lista de invitados sume nuevos nombres a lo largo de los próximos días.