‘Pioneras ilustradas II’, las mujeres que llegaron donde ninguna otra lo hizo antes

La Universidad de Zaragoza recupera la memoria de sus primeras universitarias con la exposición “Pioneras ilustradas II”. Las ilustraciones de las 15 mujeres seleccionadas para esta ocasión se podrán ver hasta el próximo 10 de enero de 2026 en el edificio del Paraninfo universitario. Por otra parte, la web del proyecto también se ha renovado, incorporando las nuevas biografías, documentos y fotografías conservadas en el archivo universitario de las más de 600 estudiantes que abrieron camino en la institución zaragozana.

El vicerrector de Cultura y Patrimonio, Eliseo Serrano Martín, ha destacado durante la presentación de la muestra que este proyecto de investigación, puesto en marcha en 2020, ahonda en el “discurso feminista y de igualdad” y los datos recogidos en el Archivo Histórico de la Universidad de Zaragoza ponen de manifiesto “la pujanza y fuerza de estas mujeres rompiendo los límites de su época”. En la misma línea se ha expresado la comisaria de la exposición y responsable del proyecto, Patricia Díez, quien ha recordado que en el periodo que abarca a estas pioneras desde 1856 hasta 1936 –año de inicio de la guerra civil en España-: “Las mujeres estaban en una situación poco favorable” y circunscritas a las tareas del hogar.

El primer tercio del siglo XX fue “un periodo de profunda transformación y modernización”, ha indicado Díez. Este año 2025 se cumple el 115 aniversario de la Real Orden de 1910 que permitió a las mujeres acceder a la universidad en igualdad de condiciones con los hombres. Aunque la igualdad legal no se traducía en una igualdad real. “Era la vida de unas mujeres extraordinarias que tenían que sortear el machismo social”, ha sentenciado Díez.

En la selección actual se han incluidos disciplinas que no fueron reconocidas como universitarias hasta mediados de siglo XX, entre ellas, Magisterio, Veterinaria, Peritaje Industrial o Mercantil, así como las profesiones de matrona y practicanta. Especialmente relevante fue el magisterio y la creación de la Escuela Normal de Maestras de Zaragoza para la inclusión de las mujeres en profesiones cualificadas. En este sentido, Patricia Díez ha querido destacara el papel de Gregoria Brun Catarecha, fundadora de esta Escuela Normal y que durante toda su vida “luchó por mejorar la situación educacional de las mujeres".

Patricia Díez y las ilustradoras Clara Brun, Alicia Blasco, Jesan Motilva e Inés Oliveras en la presentación de 'Pioneras ilustradas II' / Josema Molina

Imaginar cómo fueron aquellas mujeres

¿Cómo se trabaja sin una referencia gráfica y escasos datos biográficos de quien tienes que retratar? Este era el reto de las 15 ilustradoras aragonesas o residentes en nuestra comunidad, pero lo han resuelto con solvencia. “Hay que lanzarse preguntas sobre cómo eran solo con datos académicos”, afirma Inés Oliveras que decidió crear su obra realizando un ‘collage’ con los retazos de de los documentos que le facilitaron de Filomena Pérez Urtasun, porque “esto es lo que sé de ella”.

Alicia Blasco ha querido respetar el entorno de la única foto que tenía de Rosa Franco Rivas. “Era la de la orla, llena de hombres, y quería respetarlo”, desvela Blasco que a su vez ha adaptado la imagen de su pionera a la que se tenía de las mujeres de la época en las revistas femeninas. Blasco comenta que tuvo que pensar “qué había en la cabeza de estas mujeres para que se lanzasen a eso además de sostener a sus familias”. Sin duda una historia de valor y coraje.

La exposición también sirve como muestrario de las tendencias actuales en ilustración y sus técnicas. “Yo sí tenía fotos, pero trabajo con la inteligencia artificial para imaginarla de joven”, explica Jesana Motilva sobre sus dos láminas basadas en la figura de Vicenta Ferreres Meseguer. ‘Collage’, ilustración digital, acuarela o fotografía, todo al servicio de retratar a estas mujeres con agallas para pelear por llegar a donde no había llegado ninguna otra.

Las protagonistas

Las encargadas de imaginar cómo era la vida y el contexto universitario en el que se desarrollaron estas pioneras son: Alicia Blasco –ha ilustrado a Rosa Franco Rivas, perita industrial química-, Ana Lóbez –Lorenza Julia Álvarez Resano, primera mujer gobernadora civil por Ciudad Real-, Andrea Espier –Rosa Matute, primera practicanta de la Universidad de Zaragoza-, Christina Healy –Mercedes Gironza Solanas, cuarta mujer licenciada en Medicina en Zaragoza-, Clara Brun Basarte –Carmen Moraleda Carrascal, pionera en el ámbito de la medicina-, Eva Cortés Jiménez –Mª Consolación Sanz-Pastor, primera generación de mujeres que accedieron al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos-, Helena Pallarés –Asunción Martínez Bara, fundadora del Instituto de Estudios Oscenses-, Inés Oliveras Castillo –Filomena Pérez Urtasun, primera matrona de la Universidad de Zaragoza-, Jenni Kärnä-Escalante –María Enriqueta Castejón, de las primeras farmacéuticas en España-, Jesana Motilva –Vicenta Ferreres Meseguer, primera mujer en la Escuela Superior de Veterinaria de Zaragoza-, Julsen Moos –Gregoria Brun Catarecha, fundadora de la Escuela Normal de Maestras de Zaragoza-, Marina Montero –Isabel León Pueyo, segunda licenciada en Químicas en la Universidad de Zaragoza y con premio extraordinario-, Marina Velasco –Vicenta Esponera Andrés, religiosa y de la primera generación de tituladas en Ciencias Exactas de la Universidad de Zaragoza-, Rebeca Zarza –María Remón López, primera perita mercantil de Zaragoza- y Susana Blasco –Leonor Serrano Pablo, primera abogada en actuar en un juicio en la Audiencia de Barcelona-.