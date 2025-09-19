Bunbury vuelve este sábado a Zaragoza dispuesto a arrasar con su Huracán Ambulante

Sus fans zaragozanos tienen la fecha marcada en rojo en el calendario desde hace casi un año, cuando Bunbury anunció que actuaría en su ciudad natal en el marco de su nueva gira. Fue el 8 de octubre de 2024 y las entradas se agotaron en apenas una semana, así que las expectativas están por las nubes. El pabellón Príncipe Felipe vivirá este sábado a partir de las 21.00 horas una noche mágica, con 8.000 almas desgañitándose con las canciones del aragonés errante.

Bunbury vuelve a Zaragoza 14 meses después de su ya histórico concierto en la vieja Romareda y lo hace además con El Huracán Ambulante, la banda con la que arrancó su etapa en solitario (salvo el guitarrista Jordi Mena, que sustituye a Rafa Domínguez). Con ella grabó tres álbumes capitales de su discografía entre 1999 y 2004 ('Pequeño', 'Flamingos' y 'El viaje a ninguna parte') y con ella ha facturado ya 13 'shows' a ambos lados del Atlántico desde el pasado 7 de junio (ya solo quedan el de Zaragoza y el último de Buenos Aires el 27 de septiembre).

En todos ellos, el zaragozano ha vuelto a demostrar que nada queda de aquellos problemas de garganta que incluso le llevaron a anunciar su adiós a los escenarios hace ya tres años y medio. Sobrado de voz durante toda la gira, Bunbury vuelve a ser el 'frontman' de siempre en un concierto que tiene mucho de espectáculo, con guiños al cine, el teatro, el circo y el cabaret incluidos. De hecho, la nueva escenografía incluye largos cortinajes rojizos y un neón de club de carretera.

En los 13 'shows' que ha ofrecido hasta ahora, el aragonés ha cantado 23 temas y los 18 primeros han sido siempre los mismos y en el mismo orden. Tan solo ha hecho alguna pequeña variación en los bises, pero mínima. Como hace dos décadas, el concierto comienza con la introducción instrumental en directo de 'Otto e Mezzo', el tema principal compuesto por Nino Rota para la película de Federico Fellini 'Ocho y medio', una canción que recupera la atmósfera cabaretera de su lejano 'Freak show'.

El 'setlist'

Bunbury comienza a calentar su voz con 'El club de los imposibles', de 'Flamingos', y continúa con 'De mayor' y 'El extranjero', ambas de 'Pequeño'. El siguiente tema que está sonando en el 'tour' es 'Desmejorado', escrito por el zaragozano para Raphael en 2003. Justo después llega 'Te puedes a todo acostumbrar', de su nuevo disco 'Cuentas pendientes', para continuar con 'Sólo si me perdonas' e 'Infinito', ambas de 'Pequeño'.

La novena canción es 'Para llegar hasta aquí', también de 'Cuentas pendientes', y la décima 'Big-Bang, rescatada de su primera y lejana etapa electrónica de 'Radical Sonora' (1997). A continuación llegan dos de 'El viaje a ninguna parte': 'El rescate' y 'Que tengas suertecita', constatando que esos tres discos de estudio que grabó con El Huracán Ambulante (como es lógico al haber recuperado a la banda) sustentan gran parte del nuevo 'show'.

La actuación prosigue con 'Las chingadas ganas de llorar' (de 'Cuentas pendientes') y 'Alaska' (de 'Greta Garbo'), antes de interpretar ya un clásico de su repertorio: la emblemática 'Apuesta por el rock’n’roll' de Más Birras. Los 'cover' continúan con 'Sí' (del grupo catalán Umpah-pah) para después abordar uno de los clímax de la noche con 'Sácame de aquí', 'Enganchado a ti' y 'Lady blue', las tres de 'Flamingos'.

El concierto encara así la recta final y es aquí donde Bunbury está introduciendo algún pequeño cambio según la ciudad. Pero mínimo porque, de hecho, cuatro de los cinco temas que suenan en estos bises son siempre los mismos: 'Parecemos tontos', 'Serpiente', 'El jinete (de José Alfredo Jiménez) y '...Y al final', el tema con el que está cerrando todos los 'shows' de esta gira. En total, algo más de dos horas de concierto que están volviendo a demostrar que al zaragozano le queda cuerda para rato.