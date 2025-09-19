El centro cívico Sánchez Punter acoge el espectáculo escénico ‘Postales rotas’
Un espectáculo de danza contemporánea que invita a descubrir una historia real a través de cartas que nunca fueron leídas y que se representará el sábado 20 de septiembre a las 19.00 horas en el centro cívico Teodoro Sánchez Punter del barrio de San José
El centro cívico Teodoro Sánchez Punter, en el zaragozano barrio de San José, acoge el sábado 20 de septiembre ‘Postales rotas’, un espectáculo de danza contemporánea de gran calidad que fue reconocido por el Premio Jovellanos a la Producción Escénica 2024.
La representación comenzará a las 19.00 horas con una duración de 55 minutos y las entradas están ya a la venta en Aragon Tickets a un precio de 10 euros y en taquilla el mismo día del espectáculo por un coste de 12 euros.
¿Qué fue de las miles de mujeres que emigraron de Asturias a América? ¿Qué cartas escribieron? ¿Qué sueños se rompieron? A todas estas preguntas trata de responder la compañía Zig Zag Danza en su espectáculo ‘Postales rotas’, que invita a descubrir una historia real a través de cartas que nunca fueron leídas.
Por todo ello, ‘Postales rotas’ es una obra premiada, pero sobre todo, es una experiencia íntima y profundamente humana, que hace sentir la historia en cada movimiento.
Este espectáculo se enmarca dentro de la programación de la red de centros cívicos de la ciudad, que contribuye a acercar la cultura a todos los distritos y barrios rurales de la capital aragonesa.
- La Ciclería 'boicotea' a Perico Delgado: le quita el nombre a su sala para poner una bandera de Palestina
- Una conocida marca cierra su única tienda en el centro de Zaragoza: 'es un punto y aparte
- Así es la ayuda de 1.500 euros de la Seguridad Social para los nacidos entre 1960 y 2002 que cumplan los requisitos
- Un menor de cinco años se cae por la ventana de un colegio de Zaragoza
- La viral anécdota de un médico que calla bocas sobre los auxiliares de enfermería: 'La limpiaculos
- Antiviolencia impone 60.000 euros de multa a un Ligallo que tenía prohibido el acceso al estadio
- Este es el programa taurino de las Fiestas del Pilar 2025: horarios, corridas y festejos
- Brusco cambio en el tiempo en Aragón con la llegada del otoño: ¿Adiós al calor, hola a la nieve?