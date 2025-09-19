Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El centro cívico Sánchez Punter acoge el espectáculo escénico ‘Postales rotas’

Un espectáculo de danza contemporánea que invita a descubrir una historia real a través de cartas que nunca fueron leídas y que se representará el sábado 20 de septiembre a las 19.00 horas en el centro cívico Teodoro Sánchez Punter del barrio de San José

Momento de la representación de danza de 'Postales rotas', de ZigZag Teatro

Momento de la representación de danza de 'Postales rotas', de ZigZag Teatro / ZigZag Teatro

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El centro cívico Teodoro Sánchez Punter, en el zaragozano barrio de San José, acoge el sábado 20 de septiembre ‘Postales rotas’, un espectáculo de danza contemporánea de gran calidad que fue reconocido por el Premio Jovellanos a la Producción Escénica 2024.

La representación comenzará a las 19.00 horas con una duración de 55 minutos y las entradas están ya a la venta en Aragon Tickets a un precio de 10 euros y en taquilla el mismo día del espectáculo por un coste de 12 euros.

¿Qué fue de las miles de mujeres que emigraron de Asturias a América? ¿Qué cartas escribieron? ¿Qué sueños se rompieron? A todas estas preguntas trata de responder la compañía Zig Zag Danza en su espectáculo ‘Postales rotas’, que invita a descubrir una historia real a través de cartas que nunca fueron leídas.

Cartel de la obra que se vera en el C. C. Teodoro Sánchez Punter

Cartel de la obra que se vera en el C. C. Teodoro Sánchez Punter / ZigZag Teatro

Por todo ello, ‘Postales rotas’ es una obra premiada, pero sobre todo, es una experiencia íntima y profundamente humana, que hace sentir la historia en cada movimiento.

Este espectáculo se enmarca dentro de la programación de la red de centros cívicos de la ciudad, que contribuye a acercar la cultura a todos los distritos y barrios rurales de la capital aragonesa.

