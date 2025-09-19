El Drogas, Porretas y La fuga, noche de alto voltaje en la Multiusos
El Auditorio de Zaragoza acoge una nueva noche del Certamen Pop-Rock de los 90's
La sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza vivirá este sábado (21.00 horas) otra noche de alto voltaje con el quinto concierto del Certamen Pop-Rock de los 90's que recibe en esta ocasión a tres nombres míticos de la escena, El Drogas, Porretas y La fuga. Una noche en la que el rock sonará sin cortapisas y en la que se reivindicarán los sonidos ahora en retroceso, pero que ocuparon la escena de la década de los 90 en casi todas las noches musicales.
Enrique Villarreal Armendáriz, es el nombre que se esconde tras El Drogas, un músico español, especialmente popular por haber sido durante casi treinta años cantante y bajista de la banda de rock Barricada. De hecho, hace dos años pergeñó una gira por el 40 aniversario de la banda.
Por su parte, Porretas es otra de las bandas míticas de rock con toques punks procedente del barrio de Hortaleza en Madrid. Sus canciones tratan de temas muy diversos con un rock muy directo y sencillo.
El concierto de esta noche lo completa La fuga, la banda cántabra que se ha repuesto de la marcha de su segundo vocalista, y llega a Zaragoza ya con el nuevo plantel, Nando y Edu en la guitarra y la batería, miembros fundadores del grupo, con Xavi Moreno como cantante y guitarrista y Sergio Saiz al bajo.
Las entradas están a la venta a un precio de 43 euros más gastos de gestión.
