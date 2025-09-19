El festival Zaragoza Luce desvela las fechas de su segunda edición... y una novedad

El festival Zaragoza Luce, que en su primera edición congregó a más de 270.000 personas según los datos del ayuntamiento, continuará en este 2026 ya que ya ha anunciado las fechas de su segunda edición, cuyo comisariado volverá a estar a cargo de la empresa Antídoto con Curro Melero al frente.

Convertir la ciudad en un museo de piezas de arte lumínico que transformarán el espacio ofreciendo una nueva perspectiva es el objetivo con el que nació esta cita que quiere "potenciar el patrimonio histórico de la ciudad a través de creaciones artísticas basadas en la luz y la tecnología". Ocho fueron los espacios del Casco Histórico que contaron con intervenciones lumínicas.

En el 2026, a falta de conocer el número de artistas que participarán, ya se sabe que el festival crecerá en un día ya que se celebrará durante cuatro tardes-noches del 19 al 22 de febrero (el año pasado se prolongó durante tres jornadas).

¿Cómo fue la primera edición?

La cita, que contó con un presupuesto de 485.000 euros, es una de las grandes apuestas de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en su propósito de darle vida a la plaza del Pilar (dos de las intervenciones tuvieron lugar allí y otra en la plaza de la Seo) durante todos los meses del año. "Nos propusimos hacer que en Zaragoza siempre pasen cosas y las imágenes no dejaban lugar a dudas, este nuevo festival ha sido un grandísimo éxito. Estoy muy satisfecha ya que uno de mis objetivos personales como alcaldesa es elevar el orgullo de los zaragozanos por su ciudad, y el Zaragoza Luce nos ha permitido volver a descubrir nuestro patrimonio histórico como la fachada del Pilar, el Puente de Piedra...", aseguró Chueca a la conclusión de la primera edición.

La alcaldesa situó la ocupación hotelera en casi un 70%, lo que supone, según sus datos, un 20% más de lo habitual en el mes de febrero en la capital aragonesa mientras que se ha calculado un impacto económico en la hostelería de cuatro millones de euros, "datos que respaldan nuestra estrategia de ciudad", enfatizó.