La fascinante versión de ‘Pinocho’ con marionetas, actores y teatro negro

Maltravieso Teatro presenta esta pieza teatral como un pequeño musical, con múltiples personajes y una atractiva puesta en escena en la que marionetas, actriz y actores se suman a las acciones desarrolladas mediante las técnicas de teatro negro. La artesanía teatral, tan alejada del mundo digital, cobra vida para fascinar al público familiar, para niños a partir de 3 años, que quiera acompañarnos en cada función. El 20 (18.00 horas) y 21 (12.00 horas) de septiembre se realizarán las dos funciones y las entradas tienen un precio de 9 euros, disponibles en taquilla y la web teatroarbole.es

Cartel de la obra 'Pinocho quiere ser' / Maltravieso Teatro

La obra plantea que Pinocho no sabe quién es ni qué es. ¿Es un muñeco de palo o un niño raro? A saber. Lo que sí tiene claro es lo que quiere ser: quiere ser importante, famoso, ganar dinero para ayudar a los suyos. Y quiere ser un niño más y que le quieran mucho, aunque él sabe que es diferente.

Basada en el cuento de Carlo Collodi, esta versión pasea por algunas de las aventuras que vivía aquel Pinocho escrito en el siglo XIX y al que se ha recurrido tantas veces, desde diferentes lenguajes artísticos, por lo atractivo del personaje y de su historia. Esta nueva lectura arrastra hacia nuestro tiempo y sus peculiaridades, y ahí están, en este Pinocho.