La Legión 501 de Star Wars invade el Centro de Historias de Zaragoza

Un Jabba el Hutt a escala real preside desde hoy la sala Ábside del Centro de Historias. Le acompañarán hasta el 18 de enero la recreación de la cabina del Halcón Milenario y los grandes protagonistas de la exposición ‘La Legión 501. Un imperio solidario’: los trajes y accesorios pertenecientes a los miembros de la Legión 501, la mayor y más prestigiosa organización benéfica de fans del universo Star Wars, y su representación oficial en España, la Spanish Garrison, y los de la Rebel Legion.

Estos son los materiales con los que durante todo el año realizan diferentes misiones solidarias: visitar hospitales, acompañar a niños en momentos difíciles, dar color a eventos benéficos o colaborar con instituciones culturales. No son simples disfraces de coleccionista, sino piezas únicas confeccionadas con gran detalle y cuidadas con dedicación, que requieren horas de trabajo artesanal, restauración y mantenimiento continuo para poder lucirse en cada salida.

Los aficionados a esta saga podrán reconocer el casco del gran villano de las películas clásicas, Darth Vader, el sable de luz del maestro Yoda, los uniformes de los soldados imperiales, la armadura de Boba Fett o los atuendos del Emperador Palpatine o la túnica de Jawa, además de diferentes figuras de colección. Entre ellos destaca una réplica del casco de un soldado clon, firmada por el actor Diego Luna, quien da vida al protagonista de la serie 'Andor'.

Reproducción de Jabba El Hutt que se puede ver en la exposición de Zaragoza / Laura Trives

Los cascos, sables láser y uniformes que se podrán ver son los mismos que han recorrido calles, plazas y escenarios reales y que tienen detrás la historia de quien lo viste regularmente en las diferentes actividades. La exposición se convierte en un viaje inmersivo al trabajo de la Legión 501, que se complementa con una proyección de imágenes de algunas de sus misiones solidarias. Su objetivo es compartir la pasión por esta saga cinematográfica de sus miembros mientras ayudan a quienes más lo necesitan, uniendo fantasía, solidaridad y compromiso social.

El 'Training Day' por primera vez en Zaragoza

Reproducción de los cascos de Star Wars que se exhiben en 'Legión 501. Un Imperio solidario'' / Laura Trives

Esta muestra está vinculada al 'Training Day', el evento más importante de la Spanish Garrison, que reúne a centenares de sus miembros. Este año se celebrará en Zaragoza los días 26 y 27 de septiembre, con un gran desfile el sábado 27 como plato fuerte. El paseo saldrá de su Cuartel General, en el CEIP Cándido Domingo, a las 17.30 horas, cruzará el Puente de Piedra, recorrerá la calle Don Jaime y el Coso hasta la calle Alfonso y continuará por ella hasta entrar en la Plaza del Pilar. Finalmente, volverá hasta su Cuartel General por Echegaray y Caballero y atravesará de nuevo el Puente de Piedra.

El viernes 26 varias actividades servirán como previa al desfile. Desde las 19.00 horas se celebrará un 'photocall solidario', al que seguirá a partir de las 21.00 horas un concierto con la participación de la Banda Municipal de Gallur, las Bandas de Botorrita, Muel y Colmenar Viejo y la Film Symphony Rondalla, coordinadas por Musicara. Los eventos, que contarán con la presencia de guarniciones invitadas de toda Europa y del mundo, tienen un fin solidario, ya que colabora con Aspanoa, Somos PERA y 4Gatos y Tú.