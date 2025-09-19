Las manos de Bodo Haag le dan forma a la hoja en el Museo del Origami

En el Centro de Historias de Zaragoza se encuentra la Escuela Museo de Origami Zaragoza que albergará desde el 20 de septiembre el arte de Bodo Haag. Su colección 'De hoja a forma' es una selección de 43 piezas con motivos animales realizadas sobre papel bicolor, una de las caracterísitcas de la obra del plegador germánico. La exposición se podrá ver hasta el 8 de diciembre.

Sara Fernández, consejera de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, ha recordado que el comienzo de esta muestra coincidirá en el tiempo con las Fiestas del Pilar, con lo cual se espera que haga "las delicias de los visitantes además de los zaragozanos". Jorge Pardo, director del museo de origami, ha recordado que también con motivo de las Fiestas del Pilar está abierto el concurso para adivinar cuántos papelitos componen la réplica del cabezudo del 'Morico', "quien lo acierte se llevará la pieza". Así mismo, ha destacado que durante la próxima semana el EMOZ estará presente en la semana de Aragón en la Expo Osaka para "mostrar que el mejor museo de origami no está en Japón, está en Zaragoza".

Felipe Moreno, comisario de la exposición, por su parte ha explicado cómo Bodo Haag trabaja con la doble coloración del papel para crear sus figuras. El objetivo de Haag es capturar el espíritu del animal que está retratando, pero también explorar nuevas estructuras e ideas que lleven al límite las posibilidades de la papiroflexia.

Doblando papeles desde la infancia

El artista Bodo Haag (Tübingen, Alemania, 1999) se ha mostrado "orgullosísimo de estar por primera vez mostrando mis piezas en este museo que es único en Europa". Lleva casi toda su vida practicando el plegado de papel, desde que un cruce de regalos entre sus padres hizo que su madre se aficionase a la cultura japonesa y, en especial, al origami. Fue su madre quien le enseñó a realizar las primeras figuras que fascinaron a Bodo y, enseguida, mostró un desmedido interés por esta labor. Desde el origami más clásico fue derivando a figuras más elaboradas y buscó aprender todas las técnicas de diseño que pudiese.

Bodo Haag muestra cómo se comienza a colapsar el papel antes de conseguir la pieza final / Laura Trives

Haag ha participado en diferentes convenciones de origami, incluida la celebrada en Boston el pasado año o la Convención Internacional del Origami que tuvo lugar en Barcelona en 2023. Su proyección internacional incluye el intercambio y la impartición de talleres con otros plegadores.

El alemán es un artista generoso que no duda en compartir sus diseños de plegado, tal y como ocurre en esta exposición en la cual se puede ver el desarrollo desde la lámina plana de papel hasta la figura final. También acompañan las series de animales de todo tipo, realizados en una sola pieza y que incluso articulan letras en su composición, y una serie de trabajos de esqueletos. "Cada una de estas piezas, lleva un trabajo de diseño de entre una semana a un mes y entre 20 y 30 horas de plegado", ha explicado Haag. Sin duda, cada pieza es única y depende de la habilidad de las manos del creador, ya que sus dedos y, a veces, pequeñas pinzas son las únicas herramientas que intervienen sobre el papel. Estos papeles los prepara él mismo para que tengan la tonalidad adecuada.

Serie de esqueletos animales en la exposición 'De hoja a forma' / Laura Trives

El origami es una disciplina artística especial, tanto que "la IA no tiene ni idea de cómo funciona la papiroflexia", según advierten desde el EMOZ. Y con esta singularidad entre pliegues la escuela museo apuesta por seguir mostrando a sus visitantes la mayor colección de modelos de Erik Joisel u ofreciendo talleres para todos los públicos, además de la entrada gratuita el primer martes y el primer domingo de cada mes.