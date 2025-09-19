Zaragoza luce más guapa gracias al Festival Asalto: estos son algunos de los nuevos murales

Un año más, y ya van 20, el Festival Asalto ha vuelto a convertir la ciudad en un museo al aire libre. La cita, que lleva desde 2005 impulsando el arte urbano en diferentes barrios de Zaragoza, cuenta en esta edición con la participación de una decena de artistas (algunos de ellos procedentes de otros países). A diferencia de otros años, las obras se están realizando esta vez en varios distritos de la ciudad en lugar de en uno en concreto como suele ser habitual. La mayoría de los artistas aún están ultimando sus murales, aunque algunos ya están finalizados.

Es el caso del ubicado en la calle Castelar, en el barrio de San José. Allí, el francés Remi Tournier ha realizado un impactante mural hiperrealista y ha vuelto a demostrar que el arte no debe circunscribirse solo a las paredes de un museo. «Yo estoy encantada. El chico lo acabó hace dos días y no me canso de mirar la pared. Ahora solo falta que lo mantengan y los gamberros no lo estropeen», subrayó este jueves la zaragozana Carmen Jiménez, que lleva 36 años viviendo justo enfrente. De hecho, desde la ventana de su salón tiene vistas privilegiadas al mural. «Está muy bien que hagan este tipo de cosas, mucho mejor que tener ahí una pared sucia y pintarrajeada», apuntó Jiménez, que esta semana incluso invitó a comer a su casa a Tournier y le daba agua fresca mientras pintaba.

La anécdota resume bien lo que representa este festival de arte urbano, que siempre ha tratado de conectarse con el vecindario haciendo que la historia y el pasado de cada barrio se impregne en sus murales. Y eso es precisamente lo que ha guiado la intervención del artista catalán Pep Walls en la calle Arcadas, en el barrio de La Magdalena. La obra ha sido realizada en colaboración con el Albergue Municipal de Zaragoza y en ella está reflejado de alguna forma el sentir de sus usuarios. «Hablé con varios de ellos antes de empezar a pintar y casi todos me dijeron que se sentían invisibles a muchos niveles, tanto institucional como social. Por eso he optado por incluir esas figuras transparentes simbolizando una caída hacia la invisibilidad», explicó este jueves Pep Walls.

El catalán, que espera finalizar su enorme mural este viernes, reconoce que le hace una especial ilusión participar en Asalto. «Muchos colegas artistas me habían hablado del festival. Dentro del arte urbano es toda una referencia; ojalá otras ciudades lo tomaran como ejemplo», destacó el artista catalán.

En este mismo sentido se manifestó este jueves el mexicano Octavio Macías Alegría, que aplaudió propuestas como la de Asalto. Junto a la española Esther González del Prado forman el dúo artístico Alegría del Prado y ambos están interviniendo en la calle Coso 186, en el llamado solar del conejo, que en el pasado ya había sido asaltado. «La naturaleza y el mundo animal siempre están presentes en nuestras obras y en esta, lógicamente, debía haber un conejo. También hemos pintado un caracol como haciendo referencia al hogar y la familia», explicó Macías.

El dúo comenzó su mural el pasado fin de semana y prevé finalizarlo este sábado. «Lo más duro está siendo el calor, porque nos da el sol buena parte del día y es una pared de 16 metros de altura», indicó.

Visitas guiadas

Ambos artistas empezaron a colaborar hace 15 años y en todo este tiempo han trabajado en once países (Rusia, EEUU, México, Canadá, Francia, Marruecos...). «Lo que vamos viendo con el paso de los años es que el mayor reto es conservar y mantener todos estos murales, así que ojalá que aquí lo hagan bien y podamos volver dentro de mucho tiempo a ver nuestras obras», comentó Macías.

Por su parte, la madrileña Raquel Coba está interviniendo en las escaleras de la calle Monasterio de Rueda, donde está creando un pequeño oasis natural. «Los espacios verdes son una seña de identidad en mis obras y aquí voy a plasmar referencias al monasterio», señaló Coba, que destacó la buena recepción por parte de los vecinos: «Muchos me traen agua y una incluso me regaló unos bombones el otro día».

El festival también ha asaltado este año una pared de la calle Eduardo Sanz Hernaz, intervenida por el artista croata Lonac, y varias ubicaciones del entorno del parque Pignatelli. Todos los murales podrán conocerse de primera mano con las explicaciones de algunos de los artistas desde este viernes a las 17.30 hasta el domingo a las 12.00 horas (reservas en Evenbrite y en la web del festival). En sus 20 años de existencia, Asalto ha dejado más de 250 obras por toda la capital aragonesa.