Factory Producciones cumple 10 años sin bajar del escenario

En un sector donde la continuidad es casi un acto de resistencia, Factory Producciones cumple diez años de trabajo ininterrumpido en las artes escénicas. Diez años sin bajar de los escenarios. Una década de creación sostenida, con una voz propia y una mirada artística que ha sabido conjugar riesgo, emoción y compromiso.

Desde su fundación en 2015, Factory ha consolidado un camino que combina la producción de espectáculos contemporáneos, musicales de pequeño y mediano formato, teatro familiar y adaptaciones de textos clásicos, con una línea artística coherente y reconocible. La compañía ha desarrollado más de 20 producciones escénicas, con presencia en escenarios de toda España, y ha colaborado con nombres de la escena nacional.

Sus obras más destacadas

Entre sus obras más reconocidas figuran: 'La casa de Bernarda Alba', de Federico García Lorca; 'Vida. La sabiduría del pueblo', dirigida por Mario Ronsano; 'Los mundos de Amelia', musical familiar premiado también con el Santa Isabel de Portugal y 'Manual básico de lengua de signos para romper corazones', con texto de Roberto Pérez Toledo.

El repertorio de Factory es una constelación escénica en la que conviven lo literario, lo social, lo musical y lo emocional, sin perder el contacto con el espectador contemporáneo.

Detrás de cada proyecto, Factory Producciones ha sabido construir una forma de trabajo donde el cuidado artístico, la complicidad del equipo y el respeto por el oficio escénico son esenciales.

Figuras como Santiago Meléndez, Mariano Anós, Fraçoise y Gerard Maimone, Paco Ortega, Francisco Fraguas, Toño Monzón o Daniel Tejero, entre otros, han contribuido a hacer de la compañía un espacio vivo de encuentro escénico y creación compartida.

José Antonio Royo y Mario Ronsano

En el centro del proyecto se sitúan José Antonio Royo y Mario Ronsano, impulsores y fundadores de Factory Producciones, cuya labor conjunta ha dotado a la compañía de una identidad firme, un lenguaje artístico propio y una estructura capaz de sostener el trabajo creativo a lo largo de una década.

Mario Ronsano, como director escénico y creador, ha aportado una mirada personal marcada por el riesgo y, sobre todo, la sensibilidad; Royo, como estratega, gestor y director técnico, ha sido clave en la construcción del proyecto desde sus cimientos hasta su consolidación actual.

‘Factory. 10 años sin bajar de los escenarios’ no es solo un lema conmemorativo, «es la afirmación de una forma de estar en el mundo: en escena, creando, resistiendo, emocionando. Una década creando mundos, contando historias, emocionando al público», aseguran desde la propia compañía.

En tiempos de fugacidad y precariedad cultural, Factory Producciones representa el valor de lo continuado, la pasión por el teatro como lenguaje necesario, y la fidelidad a una forma de hacer y de mirar que ha logrado sostenerse en el tiempo, sin bajar nunca el telón tras una década de trabajo continuado.