Guardando las distancias: La piratería crece al ritmo que minusvaloramos la cultura

Cuando Netflix decidió aterrizar en España tras muchos años de negocio en Estados Unidos, muy pocos apostaban por su viabilidad. De hecho, no fueron pocos los que achacaron la tardanza de la plataforma en llegar a nuestro país porque éramos poco más que «un paraíso de la piratería» y que en ese contexto iba a ser imposible que la gente se acostumbrara a pagar por los contenidos. Entonces es verdad que se estaba atravesando un momento bastante dramático ocultado bajo la falsa premisa del contenido libre en las redes obviando lo más elemental de todo, que los creadores también comen e incluso algunos hasta merecen disfrutar del ocio.

Los augurios fallaron todos, Netflix se instaló en España, la gente lo acogió bien y no solo funcionó sino que al amparo de su experiencia llegaron al país otras plataformas e incluso algunas que ya existían como Filmin rentabilizaron la dinámica para conseguir un buen respaldo.

Desde 2014, la tendencia de la piratería ha ido claramente a la baja en todos los contenidos... hasta el año pasado que según acaba de desvelar el Observatorio de la piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales ha crecido un 9% con respecto a 2023. En datos concretos, si es que en realidad sirve para algo cuando queremos hablar de la tendencia, se registraron 7.330 millones de accesos ilegales, que supusieron un valor de 42.782 millones de euros. La música, el cine y las series, los videojuegos, el libro o la prensa, no se ha librado ningún contenido de esta nueva (vieja) realidad, la piratería vuelve a estar en auge.

Motivos para la preocupación

¿Hay motivos para la alarma? La verdad es que no lo sé, en un mundo tan cambiante como el que habitamos es complicado anticiparse, cada vez más, a los movimientos y menos aún a los comportamientos.

Pero más allá de eso, habría que plantearse qué está sucediendo. Hay un hecho indiscutible, las plataformas han decidido subir sus precios e incluso alguna (no hace falta decir los nombres) ha comenzado a impedir que se compartan las cuentas. ¿Es entonces este incremento de piratería un castigo a la subida de precios? Los datos no refrendan esta teoría porque Netflix, según los datos que ha hecho públicos, factura más (también cobra más, claro) que antes de estas subidas.

Creo que el problema está más en la raíz de la sociedad. Hoy es difícil encontrar a alguien que defienda la necesidad de que los creadores tengan condiciones dignas y que su trabajo sea reconocido en cuanto su valor (sí, más allá de lo que dictamine el mercado, muchas veces contaminado por doping institucional, por hablar claro). Si hace años empezó a quedar claro que la creación cultural para el disfrute de la sociedad se tenía que pagar, el siguiente paso (lógico) que es el de cobrar dignamente no ha llegado a darse y lo que es peor, tengo la sensación de que está involucionando.

Los motivos de este crecimiento

¿Por qué? La brecha que se está abriendo entre los artistas más que reconocidos (con cifras astronómicas) y la clase media (ya no digo la baja) de los creadores es abismal y no solo decrece sino que va en aumento. Sin embargo, en las encuestas que se hacen, todo el mundo dice valorar el hecho cultural y que la cultura es necesaria en este mundo que habitamos. ¿Entonces? Desgraciadamente, todo empuja hacia un mismo lugar, la poca valoración de la creación cultural como un trabajo respetado y respetable, la negación del ser humano que hay detrás de cada actividad que se consume (si no pienso que hay alguien construyendo ese mundo, no me siento mal si no pago por ello) y, en consecuencia, la relegación del hecho cultural a lo que la institución de turno quiera programar.