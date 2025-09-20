Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La ermita de Arándiga acoge las ‘Liturgias plásticas’ de María Rojas

El trabajo de la artista explora cómo hacer visible aquello que el progreso ha vuelto invisible

La exposición 'Liturgias plásticas', de María Rojas.

La exposición 'Liturgias plásticas', de María Rojas. / AYUNTAMIENTO DE ARÁNDIGA

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

ZARAGOZA

La ermita de la Purísima de Arándiga acoge la exposición 'Liturgias plásticas', de la artista zaragozana María Rojas, comisariada por Victoria Rivers. La muestra permanecerá abierta hasta el 13 de octubre y se enmarca en el 25 aniversario de la Asociación Cultural ACOT, que a lo largo de este año celebra su trayectoria con diversas actividades.

Según la comisaria, Victoria Rivers, la exposición propone una reflexión sobre el presente: «La ermita, testigo de oraciones por la tierra durante siglos, se convierte ahora en un espacio que confronta la espiritualidad del pasado con los retos medioambientales actuales, desde el turismo masivo hasta los microplásticos. Es un diálogo inquietante y bello entre lo sagrado y lo contemporáneo».

El trabajo de María Rojas explora cómo hacer visible aquello que el progreso ha vuelto invisible. Su propuesta nos traslada a un mundo híbrido donde lo orgánico se transforma con conciencia, creando una estética de mutación que conecta con los retos del presente y del futuro.

Distintos soportes

'Liturgias plásticas' combina instalaciones, fotografías impresas en distintos soportes y proyecciones holográficas, configurando un recorrido inmersivo que transforma la ermita en un espacio de sensaciones y preguntas.

La ermita de Arándiga acoge una nueva exposición de arte contemporáneo.

La ermita de Arándiga acoge una nueva exposición de arte contemporáneo. / AYUNTAMIENTO DE ARÁNDIGA

Durante la apertura, la concejala de Cultura, Irene Marco, subrayó que «traer arte contemporáneo a un municipio pequeño como Arándiga demuestra que la cultura es una herramienta poderosa contra la despoblación. Estas iniciativas generan movimiento, atraen visitantes y refuerzan el orgullo por nuestro patrimonio».

Noticias relacionadas y más

María Rojas (Zaragoza, 1987) es artista e investigadora. Ha desarrollado proyectos en España y en el ámbito internacional, siempre desde una perspectiva crítica que interroga las transformaciones del paisaje contemporáneo y las tensiones entre tradición y modernidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La Ciclería 'boicotea' a Perico Delgado: le quita el nombre a su sala para poner una bandera de Palestina
  2. Una conocida marca cierra su única tienda en el centro de Zaragoza: 'es un punto y aparte
  3. El restaurante más famoso de Europa está en Zaragoza: tiene 10.000 reseñas y es el favorito de los camioneros
  4. El Ayuntamiento de Zaragoza tiene que volver a actuar en la calle Predicadores tres años después de su reforma
  5. Keter cerrará su planta de Zaragoza y podría despedir hasta 105 trabajadores
  6. Así es la ayuda de 1.500 euros de la Seguridad Social para los nacidos entre 1960 y 2002 que cumplan los requisitos
  7. Manu Vallejo: 'El Zaragoza vio muy poco de mí, de lo que puedo ser, pero la conciencia la tengo tranquila
  8. Atracan a un anciana en su portal y le roban una cadena de oro en Zaragoza

Un incendio en un centro de menores migrantes de Zaragoza obliga a trasladar a parte de los residentes a otro dispositivo

Un incendio en un centro de menores migrantes de Zaragoza obliga a trasladar a parte de los residentes a otro dispositivo

El pueblo de Aragón que lucha por salvar la escuela infantil ante la amenaza de cierre

El pueblo de Aragón que lucha por salvar la escuela infantil ante la amenaza de cierre

Domingo de confirmación. La previa del Burgos-Casademont Zaragoza

Domingo de confirmación. La previa del Burgos-Casademont Zaragoza

El PNV toma posesión del palacete de París sin desvelar cual será su uso

El PNV toma posesión del palacete de París sin desvelar cual será su uso

Rubén Ávalos sigue en el VAR esta jornada, De la Fuente Ramos vuelve a coincidir con el Zaragoza

Rubén Ávalos sigue en el VAR esta jornada, De la Fuente Ramos vuelve a coincidir con el Zaragoza

La ermita de Arándiga acoge las ‘Liturgias plásticas’ de María Rojas

La ermita de Arándiga acoge las ‘Liturgias plásticas’ de María Rojas

Guardando las distancias: La piratería crece al ritmo que minusvaloramos la cultura

Guardando las distancias: La piratería crece al ritmo que minusvaloramos la cultura

Pilar Astier-Peña, presidenta de la Organización Mundial de Medicina de Familia: "La digitalización de la sanidad tiene que quitar trabajo, no aumentarlo"

Pilar Astier-Peña, presidenta de la Organización Mundial de Medicina de Familia: "La digitalización de la sanidad tiene que quitar trabajo, no aumentarlo"
Tracking Pixel Contents