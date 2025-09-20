La ermita de Arándiga acoge las ‘Liturgias plásticas’ de María Rojas

La ermita de la Purísima de Arándiga acoge la exposición 'Liturgias plásticas', de la artista zaragozana María Rojas, comisariada por Victoria Rivers. La muestra permanecerá abierta hasta el 13 de octubre y se enmarca en el 25 aniversario de la Asociación Cultural ACOT, que a lo largo de este año celebra su trayectoria con diversas actividades.

Según la comisaria, Victoria Rivers, la exposición propone una reflexión sobre el presente: «La ermita, testigo de oraciones por la tierra durante siglos, se convierte ahora en un espacio que confronta la espiritualidad del pasado con los retos medioambientales actuales, desde el turismo masivo hasta los microplásticos. Es un diálogo inquietante y bello entre lo sagrado y lo contemporáneo».

El trabajo de María Rojas explora cómo hacer visible aquello que el progreso ha vuelto invisible. Su propuesta nos traslada a un mundo híbrido donde lo orgánico se transforma con conciencia, creando una estética de mutación que conecta con los retos del presente y del futuro.

Distintos soportes

'Liturgias plásticas' combina instalaciones, fotografías impresas en distintos soportes y proyecciones holográficas, configurando un recorrido inmersivo que transforma la ermita en un espacio de sensaciones y preguntas.

La ermita de Arándiga acoge una nueva exposición de arte contemporáneo. / AYUNTAMIENTO DE ARÁNDIGA

Durante la apertura, la concejala de Cultura, Irene Marco, subrayó que «traer arte contemporáneo a un municipio pequeño como Arándiga demuestra que la cultura es una herramienta poderosa contra la despoblación. Estas iniciativas generan movimiento, atraen visitantes y refuerzan el orgullo por nuestro patrimonio».

María Rojas (Zaragoza, 1987) es artista e investigadora. Ha desarrollado proyectos en España y en el ámbito internacional, siempre desde una perspectiva crítica que interroga las transformaciones del paisaje contemporáneo y las tensiones entre tradición y modernidad.