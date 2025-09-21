Eva Amaral acaba en la enfemería tras su concierto de Tarragona

Amaral prosigue triunfando con su esperado 'tour' 'Dolce Vita'. También en el Tarraco de Arena de Tarragona el sábado por la noche donde actuó ante, la tónica habitual de su gira, miles de personas que llenaron el recinto. Sin embargo, la cita concluyó con un susto para la vocalista zaragozana, Eva Amaral, que precisó de atención médica tras concluir el 'show' donde, pese a que llegó ya muy justa de salud, lo dio todo sobre el escenario.

La propia banda ha explicado lo sucedido a través de sus redes sociales: "Os queremos contar que en el último bis, Eva tuvo una crisis respiratoria causada por una bronquitis arrastrada desde hace semana y agravada por la inhalación de humo y cenizas de los últimos incendios en su zona. Nada de esto impidió que sintiéramos vuestra energía. El sentimiento que se creó en el concierto fue único y nunca lo olvidaremos. Gracias por estar siempre ahí. Gracias especiales al equipo sanitario que atendió a Eva después del 'show'. Para todas las personas que nos preguntáis por el estado de Eva: solo es cuestión de un poco de tiempo que se recupere totalmente :) De nuevo un millón de gracias".

Su aldea gallega, asolada

Eva Amaral reside en una pequeña aldea de Galicia que está muy cerca de los últimos incendios declarados esta misma semana en la comunidad del norte de España y esta misma semana ha expresado en redes sociales su consternación por la situación explicando que los bosques que aparecen en los vídeos de 'Dolce Vita' ya no existen como tal.

De momento se desconoce si la gira podrá proseguir con normalidad. En principio, el próximo concierto de Amaral está programado para el próximo sábado, 27 de septiembre, en La Palma.