Isaac Rosa ('Las buenas noches') en Zaragoza: "Lo raro es que haya gente que sea capaz de dormir"

Isaac Rosa brinda una original novela, 'Las buenas noches', que refleja con nocturnidad y alevosía las heridas de un tiempo en el que el dormir se ha convertido en un objeto de deseo. El escritor andaluz la ha presentado esta semana en la librería Cálamo de Zaragoza.

¿Dormir o no dormir es un acto político?

Bueno, lo vemos como algo privado, como algo íntimo, pero yo creo que tiene una dimensión colectiva. Creo que sobre todo el mal dormir, los problemas para dormir sí que tienen una dimensión colectiva. Yo lo veo un poco como pasaba hace unos años con los problemas de salud mental. Era algo que estaba en el ámbito privado. Cada uno se buscaba su propia solución. Y de repente, a la vuelta de la pandemia, se empezó a hablar de salud mental, se convirtió en un tema público, se hablaba en el parlamento, hablaban los medios y empezaron a aparecer en los programas políticos políticas públicas de salud mental. Y la salud mental dejó de ser un problema individual para ser colectivo. Salvando la distancia, el mal dormir, somos una sociedad que duerme fatal, tiene algo de eso también, de problema que tratamos como algo individual, con causas individuales y remedios individuales, pero que tiene un fondo común que tiene que ver con la vida que llevamos y que de alguna manera debería convertirse en un problema político también.

En cierta manera, solo se ve un problema si lo sufres porque ¿no cree que se romantiza mucho?

De hecho, lo que suele pasar es que no lo contamos. La gente que duerme mal no habla o muy pocas veces. Entonces los que duermen mal, los que dormimos mal, nos sentimos más solos, porque parece que eres el único que no duerme bien de mi gente, de mi grupo. Con este libro, me he enterado de gente muy íntima, muy cercana, que nunca me lo habían contado. Al final acabamos pensando que los problemas de dormir son problemas de cada uno de los durmientes. Y es de toda la sociedad.

Interpreto que es de los que duerme mal.

Tengo una especie de insomnio discontinuo, intermitente, voy por temporadas. Hasta los que tenemos problemas para dormir nos acabamos engañando pensando que en realidad no lo tenemos, que son malas noches.

¿Cómo se convierte este mal dormir en un libro?

Una vez que he publicado el libro y lo he escrito yo mismo, me he acabado creyendo que en realidad quería escribir del insomnio, una novela para reflexionar sobre cómo dormimos y tal. En realidad, en origen lo que hay es una historia que es la historia de los dos protagonistas, que tiene que ver con el dormir pero quería contar una historia que parece una historia de amor, que en realidad no lo es, o una historia que no lo es, pero que acaba siendo de amor. Una historia extraña, dos personas que tienen un vínculo muy fuerte, que se encuentran, que empiezan una relación rara porque se basa en el dormir. Voy viendo, además, que quizá la historia me sirve para mirar cómo dormimos, cómo no dormimos, a la relación conflictiva que tenemos con las noches, con el dormir. Y entonces ya acabas llegando al momento en el que te das cuenta de que el dormir, el no dormir, es un sitio desde donde mirar nuestro tiempo, que viendo cómo dormimos se ve perfectamente la vida que llevamos.

¿Todo acaba en la vida que llevamos?

La noche estaba muy prestigiada porque se ha considerado siempre como que era el territorio de los genios, de los creadores, que están con su obra mientras los demás duermen. La noche tiene algo que parece que inspira. Hay mucho arrogancia. Yo fui un joven escritor que creía que por las noches iba a convertirse en el nuevo Kafka por no dormir. Y luego con los años te das cuenta que se escribe mejor descansado y por el día que por la noche, que la noche no trae realmente esa inspiración.

¿Dormir acompañado es un acto de infidelidad?

Bueno, lo que pasa es que los protagonistas de mi novela hacen algo más que dormir. No están cada uno en un lado de la cama durmiendo, ni en dos camas separadas, sino que están durmiendo unidos. Hay algo ahí que no solamente es dormir como una forma de descanso, de recuperar las horas perdidas de sueño, sino que es una forma de conocimiento, de cercanía, de intimidad, que es algo más que dormir. Son personas que de repente han encontrado que cuando están juntas están tan bien que son capaces de dormir, son capaces de salirse del mundo y de sus vidas tanto que de pronto duermen, aquello que ya no son capaces de hacer ni con sus parejas.

Al final uno tiene la sensación que todo acaba en el capitalismo.

Creo que hay una parte de nuestro insomnio que tiene que ver con lo material, con las condiciones de vida, evidentemente con el trabajo que le quita el sueño a mucha gente, obviamente hoy con los problemas de vivienda, con los problemas sociales, una serie de preocupaciones materiales. Pero también hay una parte que tiene que ver con el capitalismo, pero no del sistema económico, sino del sistema cultural, del sistema de valores, con estas vidas que llevamos, en las que hemos interiorizado totalmente un modelo social, económico, político, que hemos hecho nuestro y que nos convierte muchas veces en agentes del capitalismo, en emprendedores de nosotros mismos, en gente que querríamos dormir menos para aprovechar más el tiempo en estas vidas en las que no hay descanso, en las que queríamos estar activos todo el tiempo, estresadas, aceleradas, marcadas. Además en los últimos tiempos especialmente por la inseguridad y la incertidumbre que nos rodea. Si a todo esto le añades la tecnología y todo lo que tiene que ver con las pantallas, con las redes sociales, que nos roba el sueño, la atención y el tiempo y que está diseñada para eso además. Todo te crea un cóctel en el que al final, como se dice en la novela, lo raro es dormir, lo raro es que haya gente que sea capaz de dormir porque parece que todo está contra el sueño.

Hablaba del dormir con un problema colectivo, ¿confía en que se afronte como se tiene que afrontar algún día?

En la novela hay una pieza, que es como si fuera un cuento donde se juega o se fantasea un poco con una rebelión del insomnio, con gente que de repente decide empezar a hablar de su insomnio, quejarse, ponerlo en común, compartirlo, y se acaba convirtiendo en un problema público. Sí creo que llegará un momento en el que el propio agotamiento, el propio no poder dormir, no poder seguir así, nos haga empezar a quejarnos, a ponerlo en común y que acabemos dándonos cuenta de que en efecto hay mucha gente que duerme mal por problemas que son de todos y que deberíamos abordar entre todos. Es un problema que es un problema que afecta a tu calidad de vida, que afecta a tu salud, seguro que mucho más de lo que pensamos a medio y largo plazo, pero que también afecta como sociedad, que tiene unos costes que hasta se podían contabilizar de lo que nos cuestan esas horas a la sociedad.

¿Pretendía llamar la atención precisamente sobre esto con este libro?

No es tanto que la novela sirva o que tenga una utilidad, pero sí que la novela, al menos, como decía antes, acompañe un poco a los que duermen mal o los que dormimos mal, como pasa a veces cuando lees una novela en la que de pronto descubres por la historia que te cuenta, por lo que le pasa al personaje o por el propio autor, descubres que siente como tú, que sufre lo mismo que tú o que desea lo mismo que tú, que te encuentras de repente ahí una conexión que te saca de esa soledad en la que muchas veces vivimos. Yo sí querría que la novela sirviera para eso, para que igual que por la noche, cuando no dormimos, nos sentimos muy solos, para que nos sintáramos menos solos, para que empecemos a darnos cuenta de que es mucha la gente que duerme mal.

¿Entiende la escritura sin estar comprometido?

No me sale de otra manera. Casi todos mis libros arrancan desde algo personal, de algo que yo estoy viviendo, que me está pasando, sea el mal dormir, el desamor, o problemas de trabajo, pero a partir de ahí es inevitable mirar alrededor y darte cuenta de que a la gente a tu alrededor le pasa lo mismo y que como sociedad tenemos el mismo problema. Y al final acabas encontrando que en cada uno de esos aparentemente problemas individuales o particulares hay un alcance colectivo en el que de pronto podemos entender lo que nos pasa. Como sociedad andamos muy faltos de cierto relato y de cierta trama colectiva, de pensarnos un poco como algo más allá del individuo y para eso a veces la literatura se sirve para restituir un poco ese entramado, de esa trama colectiva que vamos perdiendo.