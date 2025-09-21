Kase.O anuncia por sorpresa un concierto fin de gira en Zaragoza: cómo comprar las entradas

Tras una enigmática publicación este mismo sábado en sus redes sociales, Kase.O acaba de soltar la bomba. Habrá un concierto final de su gira por su 33 aniversario en el rap en Zaragoza. Será el 20 de diciembre en el pabellón Príncipe Felipe a aprtir de las 21.00 horas.

Con un vídeo con imágenes de conciertos incluidos en esta gira, el MC zaragozano le ha querido regalar una última sorpresa a sus fan que, de esta forma, podrán ver al artista una vez más antes de que concluya el año. Será un broche de oro para una gira en la que Javier Ibarra está conmemorando, se dice pronto, 33 años en el rap.

En los conciertos de esta gira, el MC está haciendo un repaso a toda su trayectoria, desde las canciones que ya inmortalizó en maquetas hasta su etapa con Violadores del Verso y desembocar en 'El círculo', su último trabajo en solitario con el que conquistó definitivamente el trono del rap en castellano.

En el 'tour' está acompañado por Fran Fuethefirst, Hazhe, El Momo, RdeRumba y cuenta con colaboraciones tan señaladas como las de Sho-Hai y Xhellazz.

Las entradas, según ha anunciado el propio Kase.O, ya a la venta a través de su página web. Tienen un precio de entre 40 y 48 euros más gastos de gestión.