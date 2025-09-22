Ya está abierta la inscripción para apuntarse al PopyRock 2025 y estos son los premios

Los músicos más jóvenes ya pueden inscribirse hasta el 21 de octubre en una nueva edición del concurso PopyRock 2025, que cada año sigue atrayendo a las nuevas promesas musicales de la ciudad. En la pasada edición, participaron 31 grupos y solistas, de entre 14 y 30 años.

Este concurso ofrece a los grupos emergentes “la oportunidad de dar a conocer al público su trabajo y de actuar en directo en un escenario profesional, impulsando así el talento artístico y musical de la ciudad”, ha explicado la concejal de Juventud, Ruth Bravo.

De esta forma, este certamen continúa consolidándose como una cita ineludible para descubrir nuevos talentos y ya es un referente en el panorama musical aragonés y que repartirá 9.600 euros en premios, además de sesiones formativas y soporte para la grabación de los temas.

Cartel del Popyrock 2025 / Ayuntamiento de Zaragoza

El Popyrock 2025 se celebrará en el Túnel, en el barrio Oliver, un equipamiento recuperado el año pasado para convertirlo en una fábrica artística y un espacio de ocio saludable para los jóvenes. Cuenta con 14 boxes y una gran sala para conciertos en directo, además de todos los medios técnicos para espectáculos de música y artes escénicas.

Dónde y cuándo inscribirse

Hasta el 21 de octubre, los aspirantes podrán inscribirse a través de la página web www.popyrock.es. Todos ellos dispondrán de un espacio digital donde publicar el tema musical con el que concursan para que el público conozca los trabajos de todas las bandas.

La primera fase tendrá lugar entre el 25 de octubre y el 31 de octubre y será completamente 'online'. Tras esto, de entre todos los participantes, se seleccionarán ocho grupos que participarán en las actuaciones en directo, elegidos por un jurado, y uno seleccionado por votación del público.

Los días 13, 14 y 15 de noviembre, los seleccionados actuarán en directo en las semifinales del certamen para que queden solo las tres bandas o solistas finalistas. La gran final a tres será el 29 de noviembre en El Túnel.

Premios y requisitos

Primer premio: 3.500 euros y grabación de tres temas musicales en estudio de grabación.

Segundo premio: 2.500 euros y grabación de tema musical.

Tercer premio: 1.500 euros y sesión formativa.

Premio especial a la mejor voz del concurso: 300 euros.

Premio especial Mejor propuesta joven: 500 euros.

Premio especial Música en la red: 300 euros.

Todos los componentes del grupo deben ser nacidos o residentes en Aragón y tener entre 14 y 30 años. En grupos o solistas con banda de cuatro o más componentes, uno de ellos podrá tener hasta 35 años. Las bases completas y el listado de premios se puede consultar aquí.