El circo vuelve a llenar las calles de Quinto

Quinto acogerá este último fin de semana de septiembre la tercera edición del festival Circo se escribe sin H, que toma su nombre en referencia al reconocido autor Enrique Jardiel Poncela y su obra 'Amor se escribe sin hache' y que ha sido presentado este lunes en la Diputación de Zaragoza. Artistas aragoneses, nacionales e internacionales se darán cita en las calles y plazas del municipio para ofrecer diferentes espectáculos entre los que se incluye una gala internacional de circo. Los espectáculos son gratuitos y para todos los públicos.

Además, se incluye un taller de circo para que pequeños y mayores se puedan iniciar en las disciplinas circenses. Desde la organización del festival se ha buscado el equilibrio en las distintas disciplinas de circo de la programación, de manera que se podrá disfrutar de las acrobacias aéreas o los malabares de luz pasando por el clown, el trapecio, el mano a mano o la bicicleta acrobática.

De lo familiar y cómico a lo poético

Tal y como ha explicado el coordinador del festival, Eduardo Lostal, se ha buscado el equilibrio también en el tipo de propuestas, desde algunas más familiares y cómicas hasta otras más poéticas, y el equilibrio en el género, acercándose a la paridad de los artistas en escena. En este festival tendrán espacio las propuestas aragonesas, las estatales e internacionales con compañías que recorren buena parte de la península (Andalucía, Galicia o Castilla y León) y artistas venidos de Italia o Argentina.

El festival se desarrollará el viernes 26 y el sábado 27 de septiembre recorriendo diferentes espacios del municipio. De forma previa, el miércoles 24 los alumnos del colegio podrán disfrutar del artista Edu Manazas en varias funciones escolares. El viernes 26 comenzarán los espectáculos abiertos con 'Rube' de la compañía Alodeyá, una de las compañías aragonesas de referencia y un buen exponente del circo actual: investigación en la técnica malabar buscando un lenguaje propio.

El sábado 27 por la mañana visitará Quinto la compañía gallega Sempre Arriba con su espectáculo 'Hoy sí'. Una payasa muy divertida que vendrá a montar una fiesta ochentera para disfrutar del ahora y que, de paso, asombrará con sus acrobacias aéreas a varios metros de altura. La tarde la abrirá el artista burgalés Jean Philippe Kikolas con su espectáculo 'Sin Remite' con el que ha visitado multitud de países en sus cientos de funciones.

La gran gala final

Como colofón del festival, tendrá lugar la Gran Gala Internacional, nuevas propuestas vestidas con el sabor del nuevo circo: malabaristas, equilibristas, acróbatas y aeristas, en una gala variada y equilibrada en cuánto a género, disciplinas y origen de las propuestas. Comenzará con la actuación de Nicolò Bussi, malabarista italiano formado en la prestigiosa escuela de circo de París CNAC con una técnica deslumbrante con los malabares mezclada con pinceladas de acrobacia.

Tras él, se podrá disfrutar de la actuación de Darío Dumont, quién venido desde Andalucía, sacará unas buenas risas al público mientras les deja boquiabierto con sus trucos sobre la bicicleta acrobática. Le seguirá DanyZoo, con su delicado número de parada de manos haciendo figuras que parecen imposibles. Continuará con la aerista aragonesa Cristina Díez y su bonito número de trapecio fijo. Serán el dúo italoargentino Zenzero e Canella los encargados de poner el broche final a la gala con su espectacular número de mano a mano. La conducción de la gala correrá a cargo de la actriz aragonesa Minerva Arbués, una de las cómicas aragonesas más divertidas.

Completa la programación del fin de semana un taller de circo en familia el sábado por la mañana. Todas las actividades son gratuitas y tienen planteados espacios alternativos cubiertos en caso de inclemencias meteorológicas.