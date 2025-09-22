El Teatro del Temple celebra la vida con 'Eclectical Dance'

La compañía aragonesa Teatro del Temple conmemora tres décadas de trayectoria con una propuesta renovada en el ámbito de la danza, una disciplina que ha abordado de manera ocasional a lo largo de su historia y a la que vuelve en su trigésimo cumpleaños. Y lo hace en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza con la presentación de 'Eclectical Dance' (este martes y miércoles, 20.00 horas), una celebración que combina danza y música para explorar la vida, las emociones y la sociedad. Este espectáculo está diseñado para atraer a un público diverso y se posicion, explican, "como una excelente oportunidad para adentrarse, incluso por primera vez, en el fascinante mundo de la danza contemporánea".

'Eclectical Dance' es un espectáculo pensado para celebrar la vida, la danza, la energía del ser humano y también un retrato de nuestra sociedad vista a través de temas musicales contemporáneos que inspiran, una fusión fluida de estilos: pop, indie, rock’n’roll, el folclore renovado, la canción de autor… Un repertorio amplio de temas musicales que tocan emociones humanas, desde la soledad del desamor en el desierto a la celebración de la danza, de la búsqueda de un centro de gravedad a la frustración del artista sobre el escenario.

Reflexión introspectiva

Es una reflexión introspectiva, pero también extrovertida del ser humano, la parte más onírica, de sensaciones y recuerdos, más nostálgica y etérea, combinando con momentos más enérgicos que invitan a la rebelión, al encuentro o a la búsqueda de un equilibrio, Sin olvidar otros más irónicos que reflexionan sobre una percepción más futurista y robótica de nuestra sociedad.

Carlos Martín dirige la nueva producción de Teatro del Temple. / TEATRO DEL TEMPLE

Dirigido por Carlos Martín, coreografiado por Ana Continente y Carlos Martín y producido por María López Insausti y Alfonso Plou, el espectáculo cuenta con un elenco compuesto por Eli Campos, Alberto Espallargas, Adrián Espinosa, María Ganzarain, Clara Gastón, Mónica Marco, Nashira Santanatalia e Ignacio Viscasillas.

'Eclectical dance' se preestrena este martes y miércoles en el Teatro de las Esquinas con dos funciones que comenzarán a las 20.00 horas y cuyas entradas se pueden comprar de manera anticipada por 12 euros en la web del Teatro de las Esquinas. En taquilla el día de la representación costarán 14 euros mientras que para grupos de más de 15 personas se pueden adquirir por 10 euros.