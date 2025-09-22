Una jornada debate y analiza los derechos culturales en Zaragoza

“Yo es que de cultura no entiendo”. Una frase cotidiana que esconde más de lo que parece. Bajo ese título provocador, Procura (Asociación de Profesionales de la Cultura en Aragón), la Universidad de Zaragoza y la Escuela Superior de Diseño de Aragón (ESDA) organizan el próximo viernes, 26 de septiembre una jornada destinada a reflexionar sobre desigualdades culturales, derechos ciudadanos y el papel que desempeñan los agentes culturales en este contexto.

El encuentro contará con la participación de Nicolás Barbieri, profesor e investigador de la Universitat Oberta de Catalunya, referente en el estudio de las políticas y derechos culturales. Junto a él, gestores y creadoras de distintos ámbitos compartirán experiencias prácticas que exploran cómo la cultura puede ser un motor de igualdad y participación: Virginia Martínez (Teatro Comunitario), Kira Rivarés (Orquesta Escuela), Cecilia Casas (DESISLAB), David Giménez (Enlatamus) y Nuria Salvador (Recartografías).

Además, se presentarán proyectos del alumnado del Máster de Gestión del Patrimonio Cultural de la Universidad de Zaragoza, integrando así la visión de los futuros profesionales de la cultura.

Dos espacios académicos

La jornada se desarrollará en dos espacios académicos de la ciudad, en la Escuela Superior de Diseño de Aragón en una sesión matinal que empezará a las 10.00 horas y en la Facultad de Filosofía y Letras en la de tarde, desde las 16.00 horas.

Ambas sedes subrayan la voluntad de las entidades organizadoras de acercar el debate a quienes se están formando como profesionales de la cultura, a la vez que se abre a toda la ciudadanía. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo, sin necesidad de inscripción previa.

La propuesta se enmarca en un momento de especial relevancia para las políticas culturales, marcado por la reciente presentación del Plan de Derechos Culturales del Ministerio de Cultura y por la celebración en Barcelona de Mondiacult 2025, la mayor conferencia internacional sobre política cultural organizada por la Unesco.

Con esta jornada, Procura refuerza una línea de trabajo que ya viene desarrollando con iniciativas como el ciclo De Tomo y Lomo, que está acercando a Zaragoza a referentes en el debate cultural contemporáneo como Jaron Rowan, Nando Cruz o Jazmín Beirak.